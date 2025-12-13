Prawie 100 000 zdjęć uzyskanych przez Demokratów z Izby Reprezentantów z posiadłości nieżyjącego już aferzysty oskarżonego o przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina pokazują m. in. obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa i inne znane osobistości. Według prezydenta „nie ma w nich nic wielkiego”.
Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali wczoraj 19 zdjęć i wezwali resort sprawiedliwości do przestrzegania nowej ustawy nakazującej ujawnienie informacji. Na fotografiach widać m.in. Trumpa stojącego za Epsteinem w grupie kobiet z zamazanymi twarzami podczas jakiegoś wydarzenia towarzyskiego, a także siedzącego obok niezidentyfikowanej kobiety w samolocie.
Jak podkreśliła stacja CNBC, Trump był wieloletnim znajomym Epsteina, zanim zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku.
Cóż, nie widziałem tych (zdjęć), ale przecież wszyscy znali tego człowieka… Był wszędzie w Palm Beach… setki ludzi ma z nim zdjęcia… Więc to nic wielkiego. Nic o tym nie wiem
— mówił zapytany o zdjęcia, prezydent.
Rzeczniczka Białego Domu, Abigail Jackson, oskarżyła Demokratów o „selektywne publikowanie wybranych zdjęć aby stworzyć fałszywą narrację”. Nazywała skupianie się na Trumpie „oszustwem”. Podkreśliła, że administracja „zrobiła więcej dla ofiar Epsteina niż kiedykolwiek zrobili Demokraci” publikując dokumenty i wzywając do przejrzystości.
Kto jest na opublikowanych zdjęciach?
Wśród innych opublikowanych zdjęć znalazły się fotografie Billa Clintona z Epsteinem i Ghislaine Maxwell, a także Billa Gatesa, Woody’ego Allena, Steve’a Bannona, Larry’ego Summersa,byłego księcia Andrzeja i prawnika Alana Dershowitza. Nie podano dat ani kontekstu, a osoby zidentyfikowane zaprzeczyły jakimkolwiek przewinieniom.
Ta najnowsza partia zawiera ponad 95 000 zdjęć, w tym fotografie bogatych i wpływowych mężczyzn, którzy spędzali czas z Jeffreyem Epsteinem
— wyjaśnili Demokraci z komisji. Zapowiedzieli dalsze publikacje, z zachowaniem ochrony prywatności osób pokrzywdzonych przez Epsteina.
Czas zakończyć tuszowanie sprawy przez Biały Dom… Departament Sprawiedliwości musi natychmiast ujawnić wszystkie akta
— wzywał członek Izby Reprezentantów Robert Garcia.
Jak zaznaczyła CNBC, sprawa pokazuje, że polityczne napięcia wokół Epsteina nie słabną, a ujawnienie dokumentów może jeszcze bardziej wstrząsnąć amerykańską sceną polityczną.
