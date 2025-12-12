NA ŻYWO

RELACJA. 1389. dzień wojny na Ukrainie. Wojsko i SBU powiadomiły o atakach na rosyjską rafinerię i platformy na Morzu Kaspijskim

  • Świat
  • opublikowano:
Wojsko i SBU powiadomiły o atakach na rosyjską rafinerię i platformy na Morzu Kaspijskim / autor: PAP/EPA
Wojsko i SBU powiadomiły o atakach na rosyjską rafinerię i platformy na Morzu Kaspijskim / autor: PAP/EPA

Trwa 1389. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Sobota, 13 grudnia 2025 r.

00:01. Wojsko i SBU powiadomiły o atakach na rosyjską rafinerię i platformy na Morzu Kaspijskim

Siły Zbrojne Ukrainy i jej służby specjalne poinformowały w piątek o atakach na rosyjską rafinerię ropy naftowej w obwodzie jarosławskim na północ od Moskwy oraz dwie platformy wydobywcze tego surowca na Morzu Kaspijskim.

Ukraińskie Siły Obrony uderzyły w rafinerię Sławnieft-JANOS w obwodzie jarosławskim w Rosji oraz w kilka obiektów na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy

— powiadomił Sztab Generalny Ukrainy na komunikatorze Telegram.

Wyjaśnił, że Sławnieft-JANOS jest jedną z największych rafinerii w Rosji, zdolną do przerabiania do 15 mln ton ropy i kondensatu rocznie. Przedsiębiorstwo zaopatruje w paliwo rosyjską armię.

W okolicy zakładu odnotowano eksplozje i duży pożar. Skala zniszczeń jest ustalana

— napisano w komunikacie.

Według ukraińskiego sztabu doszło także do uderzeń w skład amunicji w rejonie wsi Awdijiwske (dawne Pierwomajske) oraz w miejsca koncentracji rosyjskich wojsk w okolicach Myrnohradu i Rodynskiego w obwodzie donieckim.

Agencja Interfax-Ukraina podała w piątek w godzinach wieczornych, że drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych „Alfa” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) po raz drugi w tym tygodniu skutecznie zaatakowały platformę wydobywczą im. Filanowskiego na Morzu Kaspijskim. Uderzono również w inną platformę – im. Korczagina.

Oba obiekty należą do spółki Łukoil-Niżnewołżsknieft i działają na Morzu Kaspijskim – przekazała agencja, powołując się na źródło w SBU.

Według wstępnych informacji drony SBU uszkodziły krytyczne wyposażenie na obu odpornych na lód platformach, co doprowadziło do wstrzymania procesów wydobywczych.

Złoże im. Filanowskiego jest jednym z największych rozpoznanych w Federacji Rosyjskiej i w rosyjskim sektorze Morza Kaspijskiego. Jego zasoby ocenia się na 129 mln ton ropy i 30 mld metrów sześciennych gazu

— powiadomiła Interfax-Ukraina.

SBU kontynuuje systemowe działania mające na celu ograniczenie wpływów do budżetu Federacji Rosyjskiej z sektora naftowo-gazowego. Częstotliwość, geografia i precyzja uderzeń to sygnał dla Rosji, że dopóki trwa jej agresja, płonęły będą wszystkie rosyjskie obiekty, pracujące na rzecz wojny

— przekazało źródło w SBU.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych