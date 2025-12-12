Trwa 1389. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 13 grudnia 2025 r.
00:01. Wojsko i SBU powiadomiły o atakach na rosyjską rafinerię i platformy na Morzu Kaspijskim
Siły Zbrojne Ukrainy i jej służby specjalne poinformowały w piątek o atakach na rosyjską rafinerię ropy naftowej w obwodzie jarosławskim na północ od Moskwy oraz dwie platformy wydobywcze tego surowca na Morzu Kaspijskim.
Ukraińskie Siły Obrony uderzyły w rafinerię Sławnieft-JANOS w obwodzie jarosławskim w Rosji oraz w kilka obiektów na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy
— powiadomił Sztab Generalny Ukrainy na komunikatorze Telegram.
Wyjaśnił, że Sławnieft-JANOS jest jedną z największych rafinerii w Rosji, zdolną do przerabiania do 15 mln ton ropy i kondensatu rocznie. Przedsiębiorstwo zaopatruje w paliwo rosyjską armię.
W okolicy zakładu odnotowano eksplozje i duży pożar. Skala zniszczeń jest ustalana
— napisano w komunikacie.
Według ukraińskiego sztabu doszło także do uderzeń w skład amunicji w rejonie wsi Awdijiwske (dawne Pierwomajske) oraz w miejsca koncentracji rosyjskich wojsk w okolicach Myrnohradu i Rodynskiego w obwodzie donieckim.
Agencja Interfax-Ukraina podała w piątek w godzinach wieczornych, że drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych „Alfa” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) po raz drugi w tym tygodniu skutecznie zaatakowały platformę wydobywczą im. Filanowskiego na Morzu Kaspijskim. Uderzono również w inną platformę – im. Korczagina.
Oba obiekty należą do spółki Łukoil-Niżnewołżsknieft i działają na Morzu Kaspijskim – przekazała agencja, powołując się na źródło w SBU.
Według wstępnych informacji drony SBU uszkodziły krytyczne wyposażenie na obu odpornych na lód platformach, co doprowadziło do wstrzymania procesów wydobywczych.
Złoże im. Filanowskiego jest jednym z największych rozpoznanych w Federacji Rosyjskiej i w rosyjskim sektorze Morza Kaspijskiego. Jego zasoby ocenia się na 129 mln ton ropy i 30 mld metrów sześciennych gazu
— powiadomiła Interfax-Ukraina.
SBU kontynuuje systemowe działania mające na celu ograniczenie wpływów do budżetu Federacji Rosyjskiej z sektora naftowo-gazowego. Częstotliwość, geografia i precyzja uderzeń to sygnał dla Rosji, że dopóki trwa jej agresja, płonęły będą wszystkie rosyjskie obiekty, pracujące na rzecz wojny
— przekazało źródło w SBU.
red/PAP/Facebook/X
