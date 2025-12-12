Szef węgierskiej dyplomacji oskarżył szefa NATO o torpedowanie rozmów pokojowych. "W Brukseli sprzeciwiają się pokojowym wysiłkom Trumpa"

Kanclerz Niemiec i Sekretarz Generalny NATO / autor: PAP/EPA
Twierdząc, że jesteśmy kolejnym celem Rosji, sekretarz generalny NATO Mark Rutte skutecznie wbił nóż w plecy negocjacjom pokojowym prezydenta USA Donalda Trumpa - ocenił w opublikowanym w piątek na X poście minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Jeśli ktokolwiek miał wątpliwości, czy zdrowy rozsądek całkowicie zanikł w Brukseli, wczorajsze przemówienie sekretarza generalnego NATO w Berlinie powinno go przekonać. Mark Rutte wygłosił kilka lekkomyślnych stwierdzeń, mówiąc m. in., że jesteśmy kolejnym celem Rosji, że Rosja może być gotowa zaatakować NATO w ciągu pięciu lat i że bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym bezpieczeństwem

— napisał szef węgierskiej dyplomacji.

Szijjarto dodał, że sekretarz generalny NATO „nigdy wcześniej nie wygłaszał takich twierdzeń”.

Ta całkowita zmiana stanowiska jest wyraźnym sygnałem, że wszyscy w Brukseli sprzeciwiają się pokojowym wysiłkom Donalda Trumpa na rzecz pokoju. Tymi oświadczeniami Mark Rutte skutecznie wbił nóż w plecy negocjacjom pokojowym

— stwierdził polityk.

Podkreślił, że Węgry, jako członek NATO, stanowczo odrzucają te twierdzenia.

Bezpieczeństwo krajów europejskich gwarantuje nie Ukraina, ale samo NATO. Ukraina walczy o własne bezpieczeństwo, a nie o nasze. Takie prowokacyjne oświadczenia są nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Wzywam Marka Ruttego do natychmiastowego zaprzestania podsycania napięć wojennych!

— zaapelował Szijjarto.

Trzeba działać już teraz”

Podczas czwartkowej wizyty w Niemczech Rutte zaapelował do sojuszników z NATO o zintensyfikowanie wysiłków, aby zapobiec wojnie, która mogłaby „przybrać skalę porównywalną z tą, którą przeżyli nasi dziadkowie i pradziadkowie”.

Zbyt wiele osób nie zdaje sobie sprawy z pilności chwili, a zbyt wielu uważa, że czas gra na naszą korzyść; trzeba działać już teraz

— powiedział sekretarz generalny NATO. Dodał, że „jesteśmy kolejnym celem Rosji” i „konflikt jest u naszych drzwi”. Ocenił, że Rosja może być gotowa do użycia siły militarnej przeciwko NATO w ciągu pięciu lat.

Szef NATO podkreślił też, że prezydent USA Donald Trump jest jedynym przywódcą, który może zmusić Władimira Putina do negocjacji. Za kluczowe zadanie uznał dalsze wspieranie Ukrainy i ostrzegł, że niekorzystne dla Sojuszu zakończenie wojny w Ukrainie oznaczać będzie wydatki na zbrojenia nieporównywalnie wyższe od obecnych.

