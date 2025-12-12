Telewizyjne przemówienie Karola III. Monarcha mówił o swojej chorobie i zachęcał do badań. "Wczesne wykrycie choroby jest kluczem"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Brytyjski monarcha Karol III w przemówieniu telewizyjnym wygłoszonym dzisiaj wieczorem stwierdził, że dzięki wczesnej diagnozie i przestrzeganiu zaleceń lekarzy, plan leczenia jego choroby nowotworowej może zostać zakończony w 2026 r.

Król ogłosił w lutym 2024 r., że lekarze zdiagnozowali u niego raka, po czym rozpoczął leczenie. Ograniczył wówczas swoje obowiązki publiczne, do których wrócił w kwietniu ubiegłego roku. 77-letni monarcha nie jest określany jako osoba w remisji lub osoba wyleczona.

Karol III postanowił nie ujawniać, na jaki rodzaj nowotworu jest leczony. Do tej pory też niewiele mówił publicznie na temat swojej choroby.

W wygłoszonym orędziu zaapelował o wykonywanie badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych.

Wiem, że wczesne wykrycie (choroby) jest kluczem do przeprowadzenia procesu leczenia, który daje zespołom medycznym bezcenny czas, a ich pacjentom cenny dar nadziei

— stwierdził monarcha.

Karol III zauważył, że „co najmniej 9 mln ludzi w Wielkiej Brytanii nie wykonuje aktualnych badań profilaktycznych w kierunku raka (…) To oznacza, że traci się co najmniej 9 mln szans na wczesną diagnozę”.

W przemówieniu złożył on podziękowanie lekarzom, pielęgniarkom, naukowcom i pracownikom organizacji charytatywnych.

Najciemniejsze chwile choroby można rozjaśnić największym współczuciem. Ale współczucie musi iść w parze z działaniem

— podkreślił.

Monarcha zachęcił, aby wśród postanowień na 2026 r. pojawiło się zobowiązanie do udziału w badaniach, które pomagają we wczesnym wykrywania chorób nowotworowych.

Twoje życie lub życie kogoś, kogo kochasz może od tego zależeć

— dodał.

Orędzie telewizyjne króla Karola III zostało wyemitowane w ramach kampanii profilaktycznej Stand Up To Cancer.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych