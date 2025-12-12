Źródło w Pałacu Elizejskim poinformowało dzisiaj wieczorem, że nie dojdzie do sobotniego spotkania w Paryżu na temat Ukrainy, o którym wcześniej informowały media. Według doniesień medialnych w spotkaniu mieli brać udział wysokiej rangi przedstawiciele Ukrainy, USA i krajów europejskich.
Portal Axios informował w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.
Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego powiedział w piątek, że strona ukraińska nie zawarła żadnego „dealu” w kwestiach terytorialnych; skomentował w ten sposób doniesienia mediów na temat utworzenia strefy zdemilitaryzowanej na terenach wciąż kontrolowanych przez Ukrainę, których domaga się Rosja.
Źródło to, wypowiadając się dla mediów, podkreśliło, że kraje europejskie, Ukraina i USA wciąż starają się zbudować wspólną solidną bazę dla negocjacji. Kraje europejskie i Ukraina oczekują jasności w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, jakie można byłoby zapewnić Ukrainie, jeszcze przed negocjacjami w kwestiach terytorialnych.
Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego przyznał, że nie ma jeszcze wspólnego dokumentu, ale zapewnił, że wszystkie strony będą w najbliższych dniach kontynuowały rozmowy i spotkania.
Według informacji podanych w czwartek przez Axios na spotkaniu w Paryżu Ukrainę i kraje europejskie mieli reprezentować doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie było zaś jasne, czy obecny miał być amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Później zaś prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie wie, czy USA będą uczestniczyły w spotkaniu w Paryżu.
Spotkanie kanclerza z Zełenskim
W Berlinie w piątek służby prasowe rządu podały, że kanclerz Friedrich Merz spotka się w poniedziałek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a tematem rozmów będzie aktualny stan negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy. Do rozmów mają dołączyć przywódcy europejscy i przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748177-nie-bedzie-sobotniego-spotkania-nt-ukrainy-w-paryzu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.