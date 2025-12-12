Policja w Etiopii aresztowała kilka osób związanych z lokalnymi mediami społecznościowymi, które mają miliony followersów. Na uroczystej gali w stolicy Etiopii - Addis Abebie - „TikTokerzy” rzekomo naruszyli normy społeczne obowiązujące w tym kraju. Jak podała stacja BBC, sześciu twórców zostało oskarżonych o noszenie „nieprzyzwoitych strojów”. Pozostali zostali aresztowani za treści publikowane w Intenecie. Do tego funkcjonariusze policji twierdzą, że dwóch influencerów dopuściło się „niewłaściwego zachowania” w czasie transmisji na żywo w serwisie TikTok. Aresztowania wywołały szeroką debatę w etiopskich mediach społecznościowych.
„TikToker Roku” aresztowany
Wśród gwiazd mediów społecznościowych aresztowanych za swój ubiór podczas rozdania nagród na uroczystej gali Ethiopia Creative Award 2025, która odbyła się na początku grudnia, znalazł się m.in. Adonay Berhane, 25-letni twórca treści lifestyle’owych i motywacyjnych, który ma prawie cztery miliony obserwujących.
Twórca internetowy, który w czasie rozdania nagród otrzymał tytuł „TikTokera Roku”, został sfotografowany w koszuli z otwartym kołnierzem.
Jego zwolennicy twierdzą, że aresztowania naruszają wolność wypowiedzi i ograniczają kreatywność, podczas gdy bardziej konserwatywne głosy bronią działań policji i twierdzą, że osoby publiczne muszą szanować normy kulturowe
— czytamy na łamach BBC.
Evan pokazała się topless
Aresztowano również Wongelawit Gebre Endrias, znaną jako Evan. Gwiazda mediów społecznościowych, która publikuje filmy o modzie na TikToku, nie miała na sobie biustonosza pod oversize’ową, czyli za dużą, marynarką, czyli była topless. Jak podkreśla BBC, żaden z sześciu twórców internetowych nie wypowiedział się na temat aresztowania.
Ponadto policja ogłosiła, że Bereket Tsegaye, Mekdim Dereje i Girum Gezahegn zostali aresztowani za treści opublikowane na TikToku, które uznano za sprzeczne z „dobrym zachowaniem i etyką”. W oświadczeniu oskarżono też dwóch użytkowników TikToka o udział w „niewłaściwym zachowaniu” podczas transmisji na żywo.
Rząd Etiopii nie skomentował tej sprawy, ale policja stwierdziła, że zatrzymani są podejrzani o promowanie zachowań podważających moralność publiczną, powołując się na obawy dotyczące rosnącego wpływu trendów internetowych na etiopską młodzież.
Incydent ten, mający miejsce w kraju, w którym ponad osiem milionów osób korzysta z mediów społecznościowych, podkreśla rosnące napięcie między szybko rozwijającą się kulturą cyfrową Etiopii a długoletnimi tradycyjnymi oczekiwaniami
— czytamy w BBC.
Etiopska policja ostrzega, że podjęte zostaną dalsze działania przeciwko każdemu, kto „narusza wartości kulturowe kraju” lub promuje to, co określa jako „płytką kulturę”.
BBC/Natalia Wierzbicka
