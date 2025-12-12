Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że wroga działalność wywiadowcza przeciwko temu resortowi zwiększyła się w ciągu ostatniego roku o ponad 50 proc. W związku z tym zapowiedziano połączenie w jedną organizacje wszystkich służb wywiadowczych, które podlegają siłom zbrojnym.
W oświadczeniu ministerstwa czytamy, że jednostki zajmujące się pracą wywiadowczą w Królewskiej Marynarce Wojennej (Royal Navy), wojskach lądowych Brytyjskich Sił Zbrojnych (British Army), Królewskich Siłach Powietrznych (Royal Air Force), Dowództwie Kosmicznym Zjednoczonego Królestwa (UK Space Command) i Stałym Połączonym Dowództwie zjednoczą się, tworząc Military Intelligence Services (MIS).
Jak tłumaczy resort, reforma ta przyspieszy proces „gromadzenia, analizowania i udostępniania” informacji w siłach zbrojnych.
Obok MIS zostanie utworzona nowa Jednostka Kontrwywiadu Obronnego, gromadząca specjalistów, którzy zajmują się ochroną kontrwywiadowczą. Komórka ma analizować dane wywiadowcze z krajów partnerskich z inicjatywy Five Eyes: Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jej celem jest „skuteczniejsze zakłócanie wrogich działań i odstraszanie przeciwnika”.
„Wojna z konieczności”
Prace dwóch nowych organizacji będą wpierane przez Akademię Wywiadu Obronnego, oferującą specjalistyczne szkolenia w kluczowych dyscyplinach wywiadowczych.
Dzięki temu zyskujemy lepszy wgląd w to, co mogą zrobić nasi przeciwnicy. Pozwala nam to chronić nasze siły, zabezpieczać infrastrukturę krytyczną i zapobiegać zmieniającym się zagrożeniom
— powiedział brytyjski minister obrony John Healey.
W wywiadzie udzielonym gazecie „Telegraph” podsekretarz stanu ds. sił zbrojnych w brytyjskim ministerstwie obrony, Alistair Carns, wezwał państwa NATO do zwiększenia wydatków na obronność.
Powinniśmy wzmocnić naszą siłę rażenia” i zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych
— zaapelował Carns. W jego opinii „cień wojny puka do drzwi Europy”. Podsekretarz stanu ostrzegł też, że kontynent nie stoi już w obliczu „wojny z wyboru”, lecz „wojny z konieczności”.
Wielka Brytania zobowiązała się do zwiększenia wydatków na obronność do 2,6 proc. PKB do 2027 r., co, według rządu, jest największym stałym wzrostem od zakończenia zimnej wojny.
