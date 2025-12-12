Prezydent USA Donald Trump zwrócił się do Amerykanów w oficjalnym komunikacie z okazji mającej miejsce 8 grudnia uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Warto zaznaczyć, że do tej pory prezydenci USA nie uznawali w tak formalny sposób świąt katolickich. „Dziś ponownie zwracamy się do Maryi po inspirację i otuchę, modląc się o zakończenie wojny i nadejście nowej, trwałej ery pokoju, dobrobytu i harmonii w Europie i na całym świecie” - podkreślił w swoim przesłaniu Donald Trump. Prezydent USA zwrócił też uwagę, że 12 grudnia przypada wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe.
W święto Niepokalanego Poczęcia katolicy świętują to, co nazywają uwolnieniem Maryi od grzechu pierworodnego jako Matki Boga. Po raz pierwszy zapisała się w historii jako młoda kobieta, kiedy, według Pisma Świętego, anioł Gabriel powitał ją w wiosce Nazaret z wieścią o cudzie: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna! Pan z Tobą”, zapowiadając: „Poczniesz w swym łonie i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus”
— przypomniał prezydent Donald Trump w swoim komunikacie, zamieszczonym na stronie Białego Domu.
W jednym z najgłębszych i najbardziej doniosłych czynów w historii, Maryja heroicznie przyjęła wolę Bożą z ufnością i pokorą: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Decyzja Maryi na zawsze odmieniła bieg ludzkości. Dziewięć miesięcy później Bóg stał się człowiekiem, gdy Maryja urodziła syna, Jezusa, który miał ofiarować swoje życie na krzyżu za odkupienie grzechów i zbawienie świata
— zaznaczył amerykański prezydent.
Trump: Maryja odgrywa znaczącą rolę w historii USA
Od prawie 250 lat Maryja odgrywa znaczącą rolę w naszej wielkiej amerykańskiej historii. W 1792 roku, niecałą dekadę po zakończeniu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, biskup John Carroll – pierwszy biskup katolicki w Stanach Zjednoczonych i kuzyn sygnatariusza Deklaracji Niepodległości Charlesa Carrolla – poświęcił nasz młody Naród Matce Chrystusa
— podkreślił Trump.
Prezydent USA przypomniał też o obchodzonym przez katolików 12 grudnia wspomnieniu Matki Bożej z Guadalupe.
Już za kilka dni, 12 grudnia, katolicy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku będą świętować niezachwianą pobożność do Maryi, która narodziła się w sercu Meksyku – miejscu, w którym obecnie znajduje się piękna Bazylika Matki Bożej z Guadalupe – w 1531 roku. Zbliżając się do 250. rocznicy chwalebnej amerykańskiej niepodległości, z wielką wdzięcznością uznajemy i dziękujemy za rolę Maryi w szerzeniu pokoju, nadziei i miłości w Ameryce i poza jej granicami
— napisał amerykański przywódca.
Donald Trump powiązał poświęcenie przez papieża Benedykta XV figury Maryi Królowej Pokoju z zakończeniem I wojny światowej.
Ponad sto lat temu, w trakcie I wojny światowej, papież Benedykt XV, głowa Kościoła rzymskokatolickiego, zlecił i poświęcił majestatyczną figurę Maryi Królowej Pokoju, niosącej Dzieciątko Jezus z gałązką oliwną, aby zachęcić wiernych do pójścia za Jej przykładem pokoju i modlitwy o powstrzymanie straszliwej rzezi. Zaledwie kilka miesięcy później zakończyła się I wojna światowa. Dziś ponownie zwracamy się do Maryi po inspirację i otuchę, modląc się o zakończenie wojny i nadejście nowej, trwałej ery pokoju, dobrobytu i harmonii w Europie i na całym świecie
— podkreślił prezydent USA.
Wartości, które są ważne także dla Polaków
Romuald Szeremietiew, były p.o. ministra obrony narodowej i były wiceszef tego resortu, we wpisie na Facebooku wskazał, że komunikat amerykańskiego prezydenta pokazuje, iż odwołuje się on do wartości, które są ważne także dla Polaków.
Prezydent światowego supermocarstwa odwołuje się do tych samych wartości z kręgu cywilizacji łacińskiej, która są ważne dla nas. Nie zapominajmy, że wiele zależy od tego jakie wartości przyjmujemy
— Romuald Szeremietiew, były p.o. ministra obrony narodowej i były wiceszef tego resortu.
