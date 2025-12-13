Partia Georgii Meloni zaproponowała poprawkę do włoskiego projektu budżetu, która wskazywałaby jasno, że rezerwy złota Włoch znajdują się pod kuratelą Europejskiego Banku Centralnego (EBC), ale są własnością Włochów. EBC wyraziło swoją dezaprobatę, mając świadomość, że przykład Włoch mógłby się stać w przyszłości precedensem, który zagroziłby całej strefie euro.
Włochy znajdują się na trzecim miejscu na świecie pod względem posiadanych rezerw w złocie. Tamtejszy bank posiada około 2452 ton. Więcej posiadają tylko Stany Zjednoczone i Niemcy. Wartość przekracza kilkaset miliardów euro, co zwróciło uwagę rządu Giorgii Meloni. Partia premier zgłosiła poprawkę do budżetu, gdzie wskazano, iż złoto znajduje się pod kuratelą Europejskiego Banku Centralnego (EBC), ale należy do Włoch.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezes NBP: Jest decyzja o strategicznym zwiększeniu udziału złota w oficjalnych aktywach rezerwowych do 30 proc.
Nie trzeba się zbytnio domyślać, żeby założyć, iż reakcja EBC była negatywna. Prawnicy EBC wystosowali pismo do rządu Meloni, żeby ten doprecyzował, o co dokładnie chodzi, ponieważ według Europejskiego Banku Centralnego projekt nie jest jasny.
EBC obawia się, że przyjęcie poprawki stanowiłoby precedens. Jeżeli Włochy przeforsują projekt budżetu z poprawką i tamtejszy rząd uzna rezerwy złota za należące do Włochów, to w przyszłości śladem państwa z Półwyspu Apenińskiego mogą iść inne kraje, które znajdują się w strefie euro
Polska rezerwa złota
Narodowy Bank Polski pod przewodnictwem prof. Adama Glapińskiego wyrósł na potentata w kwestii skupu złota. Polskie rezerwy sięgają już ponad 544 tony! Dzięki czemu znajdujemy się na dwunastym miejscu na świecie, jeżeli chodzi o banki centralne. NBP posiada również więcej cennego kruszcu niż sam EBC, który zgromadził około 506 ton.
Wielka dziura budżetowa i nadciągający kryzys sprawił, że rząd Donalda Tuska zerka na rezerwy złota w skarbcu NBP, jest jednak pewien haczyk. Żadna władza nie może sięgnąć po polskie rezerwy bez zmian legislacyjnych - wymagałoby to 2/3 głosów w Sejmie.
Ekipa Tusk nie może także liczyć na pomoc z zewnątrz, ponieważ Polska nie znajduje się w strefie euro, dzięki czemu zachowała autonomię jeżeli chodzi o politykę zarządzania swoimi rezerwami.
CZYTAJ TAKŻE:
— Zmiany w strukturze organizacyjnej NBP! Trzech członków zarządu straciło nadzór nad departamentami merytorycznymi
— Rada Polityki Pieniężnej reaguje na sytuację w Zarządzie NBP. „Zwracamy się o wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie pochopnych działań”
— Prezes PiS komentuje doniesienia TV wPolsce24 i broni prof. Glapińskiego: Jest gwarantem niezależności NBP i tego, że Polska nie przyjmie euro
Adam Bąkowski/money.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748096-wlochy-rozsadza-strefe-euro-blisko-precedensu-ebc-w-panice
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.