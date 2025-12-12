Brukselczycy przekraczają Rubikon, nastała brukselska dyktatura; Węgry protestują przeciwko tej decyzji i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić porządek prawny - napisał na Facebooku węgierski premier Viktor Orban, komentując najnowsze decyzje UE ws. zamrożonych rosyjskich aktywów.
Dziś Brukselczycy przekraczają Rubikon. W południe odbędzie się głosowanie pisemne, które wyrządzi UE nieodwracalne szkody. Przedmiotem głosowania są zamrożone rosyjskie aktywa, w sprawie których państwa członkowskie UE głosowały dotychczas co sześć miesięcy i podejmowały decyzję jednomyślnie. Dzięki nowej procedurze brukselczycy jednym pociągnięciem pióra znoszą wymóg jednomyślności, co jest ewidentnie niezgodne z prawem
— napisał Orban na portalach społecznościowych.
W jego opinii zmiana podejmowania decyzji ws. rosyjskich aktywów jest „końcem praworządności w Unii Europejskiej”.
Europejscy przywódcy stawiają się ponad regułami. Zamiast dbać o przestrzeganie traktatów UE, Komisja Europejska systematycznie gwałci prawo europejskie. Robi to, aby kontynuować wojnę na Ukrainie; wojnę, której ewidentnie nie da się wygrać
— ocenił węgierski premier.
„Nastała brukselska dyktatura”
Wszystko to dzieje się w biały dzień, niecały tydzień przed posiedzeniem Rady Europejskiej. W ten sposób rządy prawa w Unii Europejskiej ustępują miejsca rządom biurokratów. Innymi słowy, nastała brukselska dyktatura
— podsumował Orban, zapewniając, że „Węgry protestują przeciwko tej decyzji i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić porządek prawny”.
Porozumienie ws. zamrożenia rosyjskich aktywów
Wczoraj państwom UE udało się porozumieć w sprawie zamrożenia rosyjskich aktywów na stałe, bez konieczności podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic. W głosowaniu będzie wystarczyła większość 15 krajów, w których razem mieszka przynajmniej 65 proc. ludności UE. Rozwiązanie przyjęła wyraźna większość państw członkowskich; oczekuje się, że postanowienie zostanie sfinalizowane dzisiaj.
Zgoda państw na stałe zamrożenie rosyjskich aktywów nie przesądza tego, czy dojdzie do udzielenia Ukrainie pożyczki reparacyjnej, sfinansowanej z tych pieniędzy. Decyzja jest jednak postrzegana jako istotny przełom, zbliżający do tego Wspólnotę.
Prace nad finansowaniem Ukrainy w latach 2026-27 nadal trwają
— poinformowało wczoraj dziennikarzy źródło unijne.
CZYTAJ TAKŻE:
— Orban obejmie urząd prezydenta? Sensacyjne doniesienia Bloomberga. Rzecznik rządu dementuje: To nic innego jak zwykły lewacki fake news
— Orban o planie KE: Rozpoczyna się bunt! Węgry nie wdrożą Paktu Migracyjnego. Nie przyjmiemy ani jednego migranta
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748092-wazne-glosowanie-w-ue-orban-nastala-brukselska-dyktatura
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.