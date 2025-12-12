Niedźwiedzica z trzema młodymi sieją postrach we włoskiej Abruzji! "Wyrządzają szkody, to prawda, ale ich kochamy"

Niedźwiedzica z trzema małymi odwiedza kolejne miejscowości we włoskim regionie Abruzja, wywołując strach wśród mieszkańców. Szkody są duże, bo niedźwiedzia rodzina niszczy kurniki i ule. Burmistrz jednego z miasteczek powiedziała, że niedźwiedzie sprawiają, że złodzieje trzymają się z daleka.

Dziennik „Il Messaggero” podkreślił, że od kilku tygodni trwa „tournee” niedźwiedzicy, którą nazwano Bambina, i jej trojga już prawie dorosłych dzieci w rejonie parku narodowego Majella. Na trasie ich wędrówki są miasteczka i wsie, między innymi Palena, Lettopalena, Lama dei Peligni, Taranta Peligna.

Zwierzęta podchodzą pod domy i bramy, grasują po ogródkach, dewastują kurniki, a także ule poszukując miodu, co zarejestrowano na wielu nagraniach i zdjęciach.

Ogromne straty

Straty rolników i hodowców, a zwłaszcza pszczelarzy są duże.

W miejscowości Lama dei Peligni koło miasta Chieti nie ma już kur.

Gazeta cytuje wypowiedź tamtejszej burmistrz Tiziany Di Renzo, która zaapelowała do mieszkańców o ostrożność i jednocześnie powiedziała:

Dobrze znamy Bambinę i jej małe. Wyrządzają szkody, to prawda, ale ich kochamy. Na pewno sprawiają, że złodzieje trzymają się z daleka.

Mieszkańcy miasteczek w Abruzji liczą na to, że kiedy przyjdzie oczekiwany przez nich chłód, niedźwiedzia rodzina zapadnie w sen zimowy.

Dyrekcja parku narodowego i karabinierzy ze straży leśnej zapewniają, że prowadzą stały monitoring czworonożnych wędrowców.

PAP/Natalia Wierzbicka

