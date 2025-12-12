NASA poinformowała o utracie łączności z jedną z marsjańskich sond. Trwają wysiłki nad przywróceniem kontaktu z bezzałogową sondą MAVEN.
Sonda Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, czyli MAVEN, krąży po orbicie wokół Marsa od września 2014 roku. Niedawno obchodzono więc dziesięciolecie jej pobytu w pobliżu Czerwonej Planety.
Niestety 6 grudnia naziemne stacje kontroli utraciły kontakt z sondą. Zanim sonda wleciała poza tarczę planety, dane telemetryczne pokazywały, że wszystkie podsystemy sondy pracują poprawnie. Jednak, gdy wyłoniła się zza Marsa, nie odebrano sygnału.
NASA wskazała, że jej zespoły analizują sytuację, a więcej informacji zostanie przekazanych później.
Misna MAVEN
Misja MAVEN została wystrzelona z Ziemi 18 listopada 2013 roku. Jej celem są badania górnej warstwy atmosfery Marsa, jonosfery oraz ich oddziaływań ze Słońcem i wiatrem słonecznym. W szczególności naukowcy próbują dowiedzieć się więcej o utracie atmosfery przez Marsa. Pozwoli to lepiej poznać historię klimatu Czerwonej Planety, kwestii występowania wody i warunków nadających się do zamieszkania.
Dodatkowym zadaniem sondy jest działanie jako przekaźnik telekomunikacyjny dla łazików eksplorujących powierzchnię Marsa, przekazując ich sygnały na Ziemię.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748059-marsjanska-sonda-nasa-potwierdza-tajemnicza-utrate-kontaktu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.