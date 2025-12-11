NA ŻYWO

RELACJA. 1388. dzień wojny. Wideokonferencja "koalicji chętnych": "Żadnych ustępstw w sprawie terytorium i suwerenności Ukrainy"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1388. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Piątek, 12 grudnia 2025 r.

00:01. „Nie można podejmować decyzji o Ukrainie bez Ukrainy”

Europa musi zwiększyć wsparcie dla Ukrainy, a plan pokojowy dotyczący tego kraju musi zawierać mocne gwarancje bezpieczeństwa - powiedzieli po wideokonferencji „koalicji chętnych” premier Holandii Dick Schoof, prezydent Litwy Gitanas Nauseda i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Schoof zaznaczył na X, że „w sytuacji, gdy Ukraina nadal przeżywa ciągłe rosyjskie ataki na cele cywilne i infrastrukturę energetyczną, Europa musi przyśpieszyć i zwiększyć nasze wspólne wsparcie dla Ukrainy i nadać mu długoterminową strukturę”.

Aby osiągnąć trwały pokój, nie można podejmować decyzji o Ukrainie bez Ukrainy. I jest sprawą kluczową, by NATO i Europa bezpośrednio uczestniczyły w tym procesie i decydowały o sprawach nas dotyczących, takich jak gwarancje bezpieczeństwa, sankcje czy zamrożone aktywna. Ważna jest także ścisła współpraca z USA

— podkreślił.

Jak dodał, prędzej czy później Rosję trzeba będzie pociągnąć do odpowiedzialności za jej zbrodnie wojenne.

W tym celu we wtorek (16 grudnia) w Holandii odbędzie się konferencja ministerialna w sprawie Międzynarodowej Komisji do spraw Roszczeń dla Ukrainy

— powiadomił.

Nauseda zaznaczył, że plan pokojowy musi obejmować mocne, wiążące prawnie gwarancje bezpieczeństwa, „a nie kolejne memorandum budapeszteńskie”.

Żadnych ustępstw w sprawie terytorium i suwerenności Ukrainy oraz prawa międzynarodowego

— napisał na X.

Europa musi działać w jedności, bo wypracowywane są kluczowe decyzje dotyczące naszego przyszłego bezpieczeństwa

— zaznaczył.

Stubb, który przebywa w Holandii z wizytą państwową, napisał zaś:

Otrzymaliśmy najnowsze informacje od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i rozmawialiśmy o następnych krokach ku pokojowi. Ta grupa 34 państw wspierała Ukrainę przez całą wojnę i wspiera ją nadal na tym kluczowym etapie”.

Kraje europejskie wspierające Ukrainę zabiegają o zmodyfikowanie amerykańskiego planu pokojowego dla Kijowa. Na mocy proponowanego przez Waszyngton porozumienia Ukraina musiałaby zaakceptować straty terytorialne w zamian za bliżej nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Poprzednie spotkanie „koalicji chętnych” odbyło się w poniedziałek w Londynie.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych