Prezydent USA Donald Trump jest sfrustrowany Rosją i Ukrainą - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w weekend w Europie swojego przedstawiciela, jeśli uzna, że spotkanie może być produktywne.
USA i administracja Trumpa są bardzo zaangażowane w próby zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W środę prezydent przeprowadził rozmowę z europejskimi liderami. Jego wysłannik (Steve) Witkoff i jego zespół kontynuują rozmowy z obiema stronami w tym momencie
— stwierdziła rzeczniczka na briefingu.
Zapowiedziała, że Amerykanie wyślą swojego przedstawiciela na spotkanie w Europie w najbliższy weekend, jeśli uznają, że „jest realna szansa na podpisanie porozumienia pokojowego, jeśli uznają, że te spotkania są warte” czasu przedstawiciela USA.
„Nie chce więcej rozmów. Chce działań”
Podkreśliła też, że prezydent jest „bardzo sfrustrowany obiema stronami tej wojny”.
Ma dosyć spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej rozmów. Chce działań. Chce, by ta wojna się zakończyła
— kontynuowała Leavitt.
Przekazała, że administracja USA w minionych tygodniach spędziła 30 godzin na spotkaniach z Rosjanami, Ukraińcami i Europejczykami.
Spotkanie w Paryżu
Portal Axios podał w czwartek, powołując się na źródła ukraińskie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego.
Według Axios Ukrainę i kraje europejskie reprezentowaliby doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne - jak zastrzegł portal - czy obecny byłby sekretarz stanu Marco Rubio, który jest też doradcą prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.
Spotkanie w Paryżu nastąpiłoby po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów W. Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.
Kanclerz Merz powiedział w czwartek, że spodziewa się w weekend rozmów z administracją prezydenta USA na temat przedłożonych przez stronę europejską propozycji pokojowych dla Ukrainy. Merz wyjaśnił, że w środowej rozmowie telefonicznej z Trumpem liderzy europejscy zaproponowali, że mogliby „sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu”.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/748035-trump-bardzo-sfrustrowany-rosja-i-ukraina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.