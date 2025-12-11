Trzech mężczyzn oskarżonych o handel ludźmi stanęło przed sądem w Malmoe Przestępstwo polegało na zmuszaniu Polaków do niewolniczej pracy po odebraniu im dokumentów tożsamości.
Według szwedzkiej prokuratury powstał system polegający na wykorzystywaniu osób w trudnej sytuacji życiowej, na przykład w kryzysie bezdomności w Polsce.
Z aktu oskarżenia, do którego dotarła PAP, wynika, że trzej polscy pracownicy budowlani zostali zwabieni do pracy w południowej Szwecji obietnicami atrakcyjnych zarobków. W rzeczywistości, jak zeznali, otrzymywali tylko niewielkie kwoty za wielogodzinną pracę ponad siły, bez środków ochronnych przez sześć dni tygodniu lub w ogóle bez dni wolnych. Mieszkali na nieogrzewanym strychu w trudnych warunkach sanitarnych.
Robotnicy niedługo po przybyciu dowiedzieli się od swojego 35-letniego szefa, który ich zrekrutował i jest głównym oskarżonym, że tak naprawdę to są mu winni pieniądze. Długiem miało być sfinansowanie podróży, zakwaterowania i narzędzi.
35-latek miał dwóch współpracowników
Polacy zeznali, że byli pod stałą kontrolą szefa. Jak wykazało śledztwo, 35-latek w rzeczywistości najmował pracowników nielegalnie, a ich usługi proponował swoim klientom, których nie brakowało. W procederze tym pomagało mu dwóch współpracowników.
Gehenna gastarbeiterów trwała sześć miesięcy, a sprawa wyszła na jaw, gdy w lutym jeden z poszkodowanych Polaków w stanie wyziębienia został odnaleziony przez policyjny radiowóz. Mężczyzna bez pieniędzy i dokumentów szedł drogą E65 kilka kilometrów do najbliższego miasta Ystad. Następnie policja przeprowadziła rewizję w gospodarstwie pod Skurup, skąd uwolniono dwóch kolejnych Polaków.
Rozpoczęty dziś proces odbywa się w sali o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa i ma potrwać przez 12 dni do końca stycznia przyszłego roku. Trzem oskarżonym zarzucono również przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a jednemu z nich - narkotykowe.
W Szwecji za handel ludźmi grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do 10 lat albo od czterech miesięcy do czterech lat, w zależności od uznania przez sąd skali przestępstwa.
CZYTAJ WIĘCEJ: Handel ludźmi z udziałem norweskich rolników? Jest śledztwo w tej sprawie. Wielu Wietnamczyków znika bez śladu
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747999-zmuszali-polakow-do-pracy-w-szwecji-ruszyl-proces
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.