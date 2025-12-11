Nowa, zaktualizowana wersja planu pokojowego dla Ukrainy - opisywana przez ukraińskie media - nie przewiduje ani zakazu wejścia do NATO, ani amnestii dla Rosji. Jednocześnie zakłada zmianę wcześniejszych propozycji dotyczących terytoriów i gwarancji bezpieczeństwa.
Nowy wariant to nieco zmienione 28 punktów Trumpa, które mają pochodzenie rosyjskie. (…) Obecnie te punkty są rozdzielone na cztery dokumenty
— powiadomił portal ZN.ua. Dziennikarze tego serwisu mieli możliwość zapoznania się z treścią zapisów zamieszczonych w nowej wersji projektu porozumienia.
Jeden z dokumentów ma być porozumieniem pomiędzy Ukrainą, Rosją, USA i Europą, złożonym z 20 punktów i - w odróżnieniu od poprzedniego planu, liczącego 28 punktów - nie zakłada międzynarodowego uznania strefy zdemilitaryzowanej w Donbasie za terytorium rosyjskie, a także nie przewiduje zakazu wstąpienia Ukrainy do NATO i amnestii dla wszystkich uczestników wojny. Kolejne dokumenty to ramowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy (trzy punkty), zobowiązania USA wobec NATO (cztery punkty) oraz porozumienie pomiędzy USA i Rosją (12 punktów).
Nowe ustalenia w kwestii planu pokojowego
W kwestii terytoriów sygnatariusze porozumienia mieliby uznać kontrolę Rosji nad Krymem oraz obwodami donieckim i ługańskim, a status tych terenów mógłby zmienić się w przyszłości droga dyplomatyczną, bez użycia siły. W odniesieniu do obwodów chersońskiego i zaporoskiego dokument zakłada faktycznie uznanie i zamrożenie obecnej linii frontu. Rosja miałaby wycofać się z innych terytoriów, jakie kontroluje poza pięcioma wymienionymi regionami. Dokument ma przewidywać także, że Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze ma pozostawać pod kontrolą nowego właściciela z USA. W myśl porozumienia połowa wytwarzanej tam energii powinna być przekazywana Ukrainie.
Zgodnie z zapisami nowej wersji dokumentu, Ukraina ma mieć możliwość utrzymywania w czasie pokoju armii liczącej 800 tys. żołnierzy (w poprzedniej wersji ten limit wynosił 600 tys.). Gwarancje bezpieczeństwa mają być oparte na zasadach „zbliżonych do artykułu 5. NATO”, a udzielić ich mają USA, NATO i Europa. Plan zakłada także przeprowadzenie wyborów na Ukrainie „jak najszybciej po podpisaniu porozumienia”.
Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił plany odbudowy kraju z szefem resortu finansów USA Scottem Bessentem i innymi wysokimi rangą przedstawicielami władz amerykańskich. Kolejne negocjacje ze stroną amerykańską na temat planu pokojowego zapowiedział na weekend kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Adam Bąkowski/PAP
