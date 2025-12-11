Rosja ostro reaguje na zatrzymanie rosyjskiego archeologa przez ABW: "To jest skandaliczne". Kreml wzywa Rosjan, żeby nie przyjeżdżali do Polski

Kreml / autor: Fratria
Kreml / autor: Fratria

Rosja ostro zareagowała na zatrzymanie w Polsce rosyjskiego archeologa Aleksandra B., którego Ukraina podejrzewa o niszczenie zabytków na okupowanym Krymie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał sprawę „skandaliczną” i wezwał Rosjan do unikania podróży do Polski.

To jest skandaliczne

— powiedział dziś Pieskow, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że obywatele Rosji powinni powstrzymać się od wyjazdów do Polski ze względu na „pełne bezprawie, jakie tam (w Polsce – PAP) panuje”.

Zatrzymanie Aleksandra B. w Polsce

Do zatrzymania Aleksandra B., kierownika Sekcji Archeologii Starożytnej Północnego Regionu Morza Czarnego Federalnego Zakładu Kultury Ermitaż, doszło 4 grudnia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działała na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną. Sąd Okręgowy w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 40 dni.

Strona ukraińska oskarża rosyjskiego archeologa o zniszczenie kompleksu archeologicznego „Starożytne miasto Myrmekjon” na okupowanym Krymie, do czego miało dojść podczas nielegalnych prac wykopaliskowych, jakie były tam prowadzone między 2014 a 2019 rokiem.

Aleksander B. ma przebywać w areszcie do 13 stycznia 2026 r. Strona ukraińska zapowiedziała złożenie wniosku o ekstradycję.

Adam Bąkowski/PAP

