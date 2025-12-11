Rosja ostro zareagowała na zatrzymanie w Polsce rosyjskiego archeologa Aleksandra B., którego Ukraina podejrzewa o niszczenie zabytków na okupowanym Krymie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał sprawę „skandaliczną” i wezwał Rosjan do unikania podróży do Polski.
To jest skandaliczne
— powiedział dziś Pieskow, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że obywatele Rosji powinni powstrzymać się od wyjazdów do Polski ze względu na „pełne bezprawie, jakie tam (w Polsce – PAP) panuje”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: ABW zatrzymała rosyjskiego naukowca Aleksandra B. Prowadził wykopaliska archeologiczne na okupowanym Krymie
Zatrzymanie Aleksandra B. w Polsce
Do zatrzymania Aleksandra B., kierownika Sekcji Archeologii Starożytnej Północnego Regionu Morza Czarnego Federalnego Zakładu Kultury Ermitaż, doszło 4 grudnia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działała na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną. Sąd Okręgowy w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 40 dni.
Strona ukraińska oskarża rosyjskiego archeologa o zniszczenie kompleksu archeologicznego „Starożytne miasto Myrmekjon” na okupowanym Krymie, do czego miało dojść podczas nielegalnych prac wykopaliskowych, jakie były tam prowadzone między 2014 a 2019 rokiem.
Aleksander B. ma przebywać w areszcie do 13 stycznia 2026 r. Strona ukraińska zapowiedziała złożenie wniosku o ekstradycję.
Adam Bąkowski/PAP
