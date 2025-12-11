Prokurator generalna USA Pam Bondi poinformowała, że w środę amerykańskie służby przejęły u wybrzeży Wenezueli tankowiec, wykorzystywany do transportowania objętej sankcjami ropy z Wenezueli i Iranu.
Federalne Biuro Śledcze, wydział śledczy resortu bezpieczeństwa krajowego i straż przybrzeżna USA, przy wsparciu ministerstwa wojny, egzekwowały dziś nakaz przejęcia tankowca wykorzystywanego do transportu objętej sankcjami ropy z Wenezueli i Iranu. Przez wiele lat tankowiec był objęty sankcjami USA w związku z jego zaangażowaniem w nielegalną sieć transportującą ropę, wspierającą zagraniczne organizacje terrorystyczne
— napisała Bondi w serwisie X.
Jak dodała, jednostkę przejęto u wybrzeży Wenezueli w sposób bezpieczny. Przekazała też, że śledztwo, mające na celu zapobieganie transportowi objętej sankcjami ropy jest kontynuowane. Bondi do wpisu dołączyła nagranie, które przedstawia przejęcie jednostki.
„Dzieją się też inne rzeczy”
Prezydent USA Donald Trump potwierdził w środę medialne doniesienia o przejęciu przez Amerykanów tankowca u wybrzeży Wenezueli.
Jak pewnie wiecie, właśnie przejęliśmy tankowiec u wybrzeży Wenezueli
— powiedział Trump na spotkaniu z przedstawicielami biznesu.
Wielki tankowiec, bardzo wielki. Właściwie to największy, jaki kiedykolwiek przejęto. Dzieją się też inne rzeczy
— dodał.
Stacja CBS News podała z powołaniem na źródła, że przejęty tankowiec to „The Skipper”, na który USA nałożyły sankcje w 2022 r. z uwagi na jego powiązania z Iranem i Hezbollahem. Według CBS administracja rozważa kolejne analogiczne misje.
W opinii CNN przejęcie tankowca najprawdopodobniej poskutkuje jeszcze większymi napięciami między USA i Wenezuelą. Amerykanie od tygodni wzmacniają presję na wenezuelskie władze. Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedawnym wywiadzie dla portalu Politico, że dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro „są policzone”, ale nie ujawnił celu i strategii wobec tego kraju. Jednocześnie odmówił wykluczenia lądowej inwazji na Wenezuelę i zasugerował, że może użyć siły wobec Meksyku i Kolumbii.
