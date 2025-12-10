Trwa 1387. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
00:01. AFP: Ukraina przekazała USA swą najnowszą wersję planu pokojowego
Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym swą najnowszą wersję planu mającego zakończyć wojnę z Rosją – poinformowały agencję AFP dwa źródła ukraińskie zbliżone do sprawy.
Kijów „już wysłał” Waszyngtonowi nową wersję planu wyjścia z konfliktu – powiedział wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich, nie podając szczegółów.
We wtorek brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na urzędników, przekazał, że wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa dali prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź na amerykańską propozycję porozumienia pokojowego.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747951-relacja-1387-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.