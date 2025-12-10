NA ŻYWO

RELACJA. 1387. dzień wojny. AFP: Ukraina przekazała USA swą najnowszą wersję planu pokojowego

Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA

Trwa 1387. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

00:01. AFP: Ukraina przekazała USA swą najnowszą wersję planu pokojowego

Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym swą najnowszą wersję planu mającego zakończyć wojnę z Rosją – poinformowały agencję AFP dwa źródła ukraińskie zbliżone do sprawy.

Kijów „już wysłał” Waszyngtonowi nową wersję planu wyjścia z konfliktu – powiedział wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich, nie podając szczegółów.

We wtorek brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na urzędników, przekazał, że wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa dali prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź na amerykańską propozycję porozumienia pokojowego.

red/PAP/X/FB

