Cichanouska planuje przeniesienie się z częścią biura do Warszawy? Tak donosi Radio Swaboda, powołując się na kilka źródeł

  • Świat
  • opublikowano:
Swiatłana Cichanouska / autor: Fratria
Swiatłana Cichanouska / autor: Fratria

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wraz z co najmniej częścią swojego biura przeniesie się z Wilna do Warszawy” – poinformowało Radio Swaboda, powołując się na kilka źródeł, w tym z otoczenia Cichanouskiej.

Według naszej informacji data przenosin i to, kto z ekipy może pojechać z Cichanouską do Warszawy, są na razie otwarte

— poinformowało Radio Swaboda.

Jedno ze źródeł zapewniło jednak, że „decyzja o przenosinach została podjęta na 100 procent”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Litewski rząd podjął decyzję. Zmniejszył poziom ochrony Cichanouskiej. Została zmuszona do tymczasowego zamknięcia biura

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych