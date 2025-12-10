„Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wraz z co najmniej częścią swojego biura przeniesie się z Wilna do Warszawy” – poinformowało Radio Swaboda, powołując się na kilka źródeł, w tym z otoczenia Cichanouskiej.
Według naszej informacji data przenosin i to, kto z ekipy może pojechać z Cichanouską do Warszawy, są na razie otwarte
— poinformowało Radio Swaboda.
Jedno ze źródeł zapewniło jednak, że „decyzja o przenosinach została podjęta na 100 procent”.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
