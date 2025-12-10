Wewnętrzna wersja strategii bezpieczeństwa USA? Biały Dom jednoznacznie: "To fake news". Tajny dokument miał mówić o Polsce

  • Świat
  • opublikowano:
Biały Dom dementuje fałszywe doniesienia ws. strategii bezpieczeństwa USA / autor: Fratria
Biały Dom dementuje fałszywe doniesienia ws. strategii bezpieczeństwa USA / autor: Fratria

Doniesienia o dłuższej, wewnętrznej wersji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA to fake news” - powiedziała PAP zastępca rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly. Według doniesień Defense One, tajna wersja dokumentu miała mówić m.in. o odciąganiu Polski i innych państw od Unii Europejskiej.

To fake news. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta – opublikowana na stronie internetowej Białego Domu – została zatwierdzona przez prezydenta, przekazana jego gabinetowi, rozesłana do departamentów i agencji oraz przekazana Kongresowi. Nie istnieje żadna alternatywna, prywatna ani tajna wersja

— powiedziała Kelly w odpowiedzi na pytanie PAP.

Prezydent (Donald) Trump jest transparentny i złożył podpis pod jednym dokumentem NSS, który jasno nakazuje rządowi USA realizację jego określonych zasad i priorytetów. Wszelkie inne tak zwane wersje są ujawniane przez osoby dalekie prezydentowi, które, tak jak ta „reporterka”, nie mają pojęcia, o czym mówią

— dodała.

Uwaga fake news!

Kelly odniosła się w ten sposób do doniesień portalu branżowego Defense One, według którego istnieje dłuższa, wewnętrzna wersja strategii Białego Domu, która zawiera bardziej szczegółowy opis planowanych działań m.in. wobec UE.

Według portalu, w niepublikowanej wersji strategii, polityka USA wobec Europy miałaby skupić się na współpracy z kilkoma państwami „w celu odciągnięcia ich” od Unii Europejskiej. W grupie tych krajów znalazły się: Polska, Austria, Węgry i Włochy.

Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i działaczy kultury dążących do suwerenności i zachowania/przywrócenia tradycyjnego europejskiego stylu życia

— podkreślono w dokumencie cytowanym przez Defense One.

Powstanie Core 5?

W niepublikowanej wersji strategii mowa jest też o stworzeniu nowego międzynarodowego formatu współpracy o nazwie Core 5 (C5), który obejmowałby USA, Chiny, Rosję, Indie i Japonię – bez udziału UE ani żadnego państwa wchodzącego w jej skład. Grupa miałaby zająć się m.in. kwestią bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

W oficjalnej, opublikowanej 5 grudnia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, podkreślono, że polityka amerykańska w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Dokument był krytyczny wobec UE, mówił o przeciwstawianiu się transnarodowym organizacjom (takim jak UE) osłabiającym suwerenność państw, o wspieraniu „patriotycznych” partii promujących prymat państw narodowych oraz zachowanie narodowych tożsamości państw Europy. Mówił też o zagrożeniu, że wiele państw europejskich będzie wkrótce zaludnione przez osoby z korzeniami spoza Europy.

Strategia zakłada też odejście od dążenia do podtrzymywania światowego porządku i przez USA, zamiast tego proponując nacisk na równowagę sił między mocarstwami i zachowanie zachodniej półkuli jako amerykańskiej strefy wpływów. Dokument mówi też, że „niezwykłe wpływy większych, bogatszych i silniejszych narodów są ponadczasową prawdą stosunków międzynarodowych”.

CZYTAJ WIĘCEJ:

TYLKO U NAS. Ambasador Rose: Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA wzmocni Polskę. Europa musi iść za przykładem Polski

Morawiecki analizuje Strategię Bezpieczeństwa USA. „Musimy przejść do aktywnego odstraszania, na kolejny poziom suwerenności”

Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA. BBN opublikowało notatkę. „Odrzucenie założeń liberalnego porządku międzynarodowego”

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych