Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen otworzyła dziś w Brukseli konferencję Globalnego Sojuszu do Walki z Przemytem Migrantów. „Dwa lata temu powołaliśmy Globalny Sojusz do Walki z Przemytem Migrantów, a dziś zyska on formalną strukturę ze stałym sekretariatem i funduszami” – powiedziała. Dodała, że UE dokonała w tym czasie gruntownej przebudowy swojej polityki migracyjnej.
Von der Leyen przypomniała, że w tym tygodniu UE przyjęła pierwsze w historii mechanizmy solidarnościowe, które rozpoczynają wdrażanie w UE paktu o migracji i azylu (w poniedziałek ministrowie spraw wewnętrznych krajów UE uzgodnili w Brukseli pulę solidarnościową na 2026 r. – PAP). Dodała, że państwa członkowskie przyjęły też wspólne stanowisko w sprawie przepisów o powrotach migrantów nielegalnie przebywających w UE, co otwiera drogę do negocjacji z Parlamentem Europejskim.
Wspólna deklaracja Globalnego Sojuszu
Z zadowoleniem przyjmuję te kluczowe osiągnięcia. To kolejne przykłady odpowiedzialnego zarządzania migracją w Europie
— powiedziała szefowa KE, dodając, że liczby mówią same za siebie, bo od początku tego roku liczba nielegalnych migrantów spadła o 26 proc. na kluczowych szlakach.
Podczas konferencji von der Leyen zapowiedziała, że Globalny Sojusz przyjmie w środę wspólną deklarację dotyczącą walki z „modelem biznesowym przemytu migrantów”. Plan ten składa się z kilku punktów. Pierwszy z nich przewiduje: zapobieganie nielegalnym podróżom oferowanym przez przemytników, m.in. dzięki inwestycjom w państwach partnerskich, tworzenie miejsc pracy w taki sposób, żeby zachęcić obywateli tych krajów do pozostania w ojczyźnie oraz ostrzeganie przed ryzykownymi podróżami i konsekwencjami nielegalnego przekraczania granic. Polityczka zauważyła, że od maja 2024 r. KE współpracuje w tym celu także z platformami cyfrowymi, ponieważ wiele takich podróży reklamowanych jest online. Również Europol opracowuje nowe wytyczne, dotyczące wykrywania treści na temat przemytu ludzi w internecie, co powinno pomóc organom ścigania w tropieniu przemytników.
Inwestycja w walkę z przemytem
Drugim punktem jest rozbicie siatek przemytniczych. Von der Leyen powiedziała, że UE już inwestuje w ten cel, przeznaczając większe środki na Europol i wzmacniając rolę współpracującego z nim Europejskiego Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów (ECZPM). - Zaproponujemy również wzmocnienie Frontexu poprzez potrojenie jego straży granicznej - do poziomu 30 tys. funkcjonariuszy. Bezpieczne granice są kluczowe dla bezpiecznego zarządzania migracją – powiedziała szefowa KE.
Von der Leyen dodała, że państwa muszą sprawniej reagować na działania przemytników, w tym skuteczniej śledzić przepływ pieniędzy do gangów, odnajdować osoby odpowiedzialne za ten proceder, odcinać je od funduszy i konfiskować nielegalne zyski.
Odetnijmy ich źródła finansowania i wykorzeńmy przemyt migrantów
— powiedziała szefowa KE, dodając, że UE opracowuje też nowy, rygorystyczny system sankcji przeciwko przemytnikom, zakładający możliwość zamrażania ich aktywów.
„Nowa grupa talentów”
Trzecim punktem planu jest zbudowanie lepszych perspektyw dla migrantów, m.in. przez oferowanie im dobrych miejsc pracy, wspieranie talentów i organizowanie szkoleń zawodowych.
Uzgodniliśmy m.in. utworzenie nowej grupy talentów. Będzie ona łączyć europejskich pracodawców z osobami poszukującymi pracy spoza Europy
— oznajmiła von der Leyen.
Przewodnicząca KE zapowiedziała też, że Globalny Sojusz zmieni swoją strukturę na bardziej formalną, ze stałym sekretariatem i finansowaniem.
PAP/Joanna Jaszczuk
