Kuchnia włoska została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO - zdecydowała ta organizacja. We Włoszech, gdzie w minionych miesiącach podjęto liczne inicjatywy promujące rodzimą kuchnię, rozpoczęło się wielkie świętowanie.
Międzyrządowy komitet tej agencji ONZ obradujący w Delhi uznał, że włoska kuchnia jest „kulturowym i społecznym połączeniem tradycji kulinarnych, sposobem troski o siebie samych i o innych, wyrazem miłości i odkrywaniem własnych korzeni”.
UNESCO zaznaczyło, że włoska kuchnia „sprzyja społecznemu włączaniu, promuje dobrostan i oferuje stałą drogę poznania międzypokoleniowego, wzmacniając więzy, zachęcając do dzielenia się i promując poczucie przynależności”.
Włoskie media podkreślają, że to pierwsza tradycja kulinarna na świecie uznana jako całość przez UNESCO.
Kuchnia „najwspanialszym ambasadorem”
Szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni nazwała kuchnię kraju jego „najwspanialszym ambasadorem”.
Towarzyszy turystyce, wzbogaca włoską ofertę kulturalną i wyraża na całym świecie pragnienie obecności w wielu miejscach i wśród osób, które tworzą z Italii wspólnotę
— podkreśliła w nagraniu wideo opublikowanym na X.
„Dzisiaj Włochy wygrały”
Dzisiaj Włochy wygrały i jest to święto dla wszystkich, bo mówi o naszych korzeniach, o naszej kreatywności i naszej zdolności do przekształcania tradycji w wartość uniwersalną
— skomentował z kolei włoski minister rolnictwa i suwerenności żywnościowej Francesco Lollobrigida.
W miesiącach poprzedzających decyzję UNESCO władze Włochy podjęły liczne akcje promujące włoską kuchnię i wspierające włoski wniosek w sprawie uznania jej za dziedzictwo kulturowe. W dziesiątkach miast i miasteczek urządzano wielkie biesiady, a znany piosenkarz Al Bano nagrał towarzyszącą tym inicjatywom piosenkę „Vai, Italia” (naprzód, Italio).
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
