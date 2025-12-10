Donald Trump oskarżył „NYT” o zdradę po artykule o jego zdrowiu. "Nigdy nie było prezydenta, który pracowałby tak ciężko jak ja!"

Prezydent USA Donald Trump oskarżył dziennik „New York Times” o rebelię ocierającą się o zdradę stanu. Była to reakcja na niedawny artykuł gazety kwestionujący stan zdrowia amerykańskiego lidera - poinformował portal The Independent.

W opublikowanym 8 grudnia tekście dziennikarz analizujący stan zdrowia Trumpa - najstarszego zaprzysiężonego kiedykolwiek prezydenta USA - napisał, że wraz ze spadającymi notowaniami 79-latka „spada również jego wigor”.

Trump mierzy się procesem starzenia się na stanowisku

— podkreślił.

Trump: Fałszywe raporty

Nigdy nie było prezydenta, który pracowałby tak ciężko jak ja! Mam najdłuższe godziny pracy, a moje wyniki (badań medycznych - PAP) należą do najlepszych

— napisał Trump wczoraj wieczorem na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Prezydent oskarżył „NYT” o „ciągłe publikowanie fałszywych raportów w celu zniesławienia i poniżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych”. Wpis zakończył stwierdzeniem, że dla USA byłoby najlepiej, gdyby gazeta przestała wychodzić.

Zdrowie prezydenta USA

Zdrowie Trumpa od dawna jest w centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej. W ostatnich miesiącach amerykańskie portale obiegły zdjęcia dłoni Trumpa, na której widać było siniec. Biały Dom podał, że jest to „efekt częstego ściskania dłoni gości i współpracowników”.

Ponadto na niedawnym posiedzeniu gabinetu Trump zdawał się drzemać - na co rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zareagowała, zapewniając, że prezydent „słuchał uważnie”. „NYT” ocenił, że „akumulator prezydenta wykazuje oznaki zużycia”.

Dziennikarze zauważyli również, że liczba oficjalnych wystąpień Trumpa spadła o prawie 40 proc. w drugiej kadencji, a zaplanowane wydarzenia z jego udziałem odbywają się w godzinach późniejszych niż w pierwszej kadencji (2017-2021).

