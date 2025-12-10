Pokojową Nagrodę Nobla w imieniu laureatki odbierze jej córka. Wygłosi też przemówienie. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa Machado

  • Świat
  • opublikowano:
Bliska współpracowniczka liderki wenezuelskiej opozycji - Magalli Meda / autor: PAP/EPA/CORNELIUS POPPE
Bliska współpracowniczka liderki wenezuelskiej opozycji - Magalli Meda / autor: PAP/EPA/CORNELIUS POPPE

Pokojową Nagrodę Nobla w imieniu tegorocznej laureatki, liderki wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado odbierze jej córka Ana” - poinformował dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego Kristian Berg Harpviken. Dodał, że nie wie, gdzie Machado obecnie przebywa.

To jej córka Ana Corina Machado odbierze nagrodę w imieniu matki

— oznajmił w rozmowie z publicznym norweskim nadawcą NRK Harpviken.

Zaznaczył, że córka Machado wygłosi przemówienie, które napisała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

Wczoraj bliska współpracowniczka liderki wenezuelskiej opozycji - Magalli Meda, zapewniła, że nie ma możliwości, by Maria Corina Machado wybrała życie na emigracji i nie powróciła do Wenezueli po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla.

Gdzie obecnie przebywa Machado?

Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa Machado. Jej planowana na wczoraj konferencja prasowa w Oslo została niespodziewanie odwołana. Machado od ponad roku ukrywa się przed służbami wenezuelskiego reżimu Nicolasa Maduro. W wywiadach ostrzegała, że podróż do Oslo będzie dla niej bardzo skomplikowana.

Laureatka tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla odniosła przytłaczające zwycięstwo w prawyborach obozu demokratycznego w Wenezueli, ale władze zablokowały jej kandydaturę w wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku. Jej ugrupowanie poparło wtedy innego opozycyjnego kandydata, Edmundo Gonzaleza Urrutię.

Po wyborach reżim ogłosił wygraną Maduro, ale opozycja przedstawiła protokoły z głosowania świadczące o wysokim zwycięstwie Gonzaleza. W kraju wybuchły protesty brutalnie stłumione przez władze. Wydano nakaz aresztowania Gonzaleza, który uzyskał azyl polityczny w Hiszpanii.

Ceremonia wręczenia nagrody została zaplanowana dziś. Uroczystość w ratuszu ma rozpocząć się o godz. 13.

CZYTAJ WIĘCEJ: Znamy tegoroczną laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla! Maria Corina Machado: Jestem w szoku, to nagroda dla całego ruchu

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych