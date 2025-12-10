„Pokojową Nagrodę Nobla w imieniu tegorocznej laureatki, liderki wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado odbierze jej córka Ana” - poinformował dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego Kristian Berg Harpviken. Dodał, że nie wie, gdzie Machado obecnie przebywa.
To jej córka Ana Corina Machado odbierze nagrodę w imieniu matki
— oznajmił w rozmowie z publicznym norweskim nadawcą NRK Harpviken.
Zaznaczył, że córka Machado wygłosi przemówienie, które napisała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.
Wczoraj bliska współpracowniczka liderki wenezuelskiej opozycji - Magalli Meda, zapewniła, że nie ma możliwości, by Maria Corina Machado wybrała życie na emigracji i nie powróciła do Wenezueli po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla.
Gdzie obecnie przebywa Machado?
Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa Machado. Jej planowana na wczoraj konferencja prasowa w Oslo została niespodziewanie odwołana. Machado od ponad roku ukrywa się przed służbami wenezuelskiego reżimu Nicolasa Maduro. W wywiadach ostrzegała, że podróż do Oslo będzie dla niej bardzo skomplikowana.
Laureatka tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla odniosła przytłaczające zwycięstwo w prawyborach obozu demokratycznego w Wenezueli, ale władze zablokowały jej kandydaturę w wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku. Jej ugrupowanie poparło wtedy innego opozycyjnego kandydata, Edmundo Gonzaleza Urrutię.
Po wyborach reżim ogłosił wygraną Maduro, ale opozycja przedstawiła protokoły z głosowania świadczące o wysokim zwycięstwie Gonzaleza. W kraju wybuchły protesty brutalnie stłumione przez władze. Wydano nakaz aresztowania Gonzaleza, który uzyskał azyl polityczny w Hiszpanii.
Ceremonia wręczenia nagrody została zaplanowana dziś. Uroczystość w ratuszu ma rozpocząć się o godz. 13.
CZYTAJ WIĘCEJ: Znamy tegoroczną laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla! Maria Corina Machado: Jestem w szoku, to nagroda dla całego ruchu
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747877-gdzie-przebywa-laureatka-pokojowej-nagrody-nobla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.