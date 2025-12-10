Ważne słowa papieża! Ojciec Święty: Dążenie do porozumienia pokojowego bez włączania Europy nie jest realistyczne

  • Świat
  • opublikowano:
Papież Franciszek / autor: PAP/EPA
Papież Franciszek / autor: PAP/EPA

Papież Leon XIV powiedział dziennikarzom, że nie jest realistyczne zawieranie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy bez Europy. Skrytykował też próby rozbicia sojuszu Europy i USA, za które uznał niektóre wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa.

Przed powrotem z Castel Gandolfo do Rzymu Leon XIV podkreślił, że rola Europy w negocjacjach na temat zakończenia wojny na Ukrainie „jest bardzo ważna”.

Dążenie do porozumienia pokojowego bez włączania Europy nie jest realistyczne, a ja uważam, że gwarancje bezpieczeństwa, których się poszukuje, są ważne. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Ale myślę, że to jest wielka szansa dla wszystkich liderów Europy na to, by się zjednoczyli

— oświadczył Leon XIV.

Plan pokojowy Trumpa

Poproszony o opinię na temat pokojowego planu prezydenta Donalda Trumpa dla Ukrainy przyznał, że nie przeczytał go całego.

Dodał zarazem:

Myślę, że niestety niektóre jego części, które widziałem, wnoszą ogromną zmianę do tego, co przez wiele, wiele lat było prawdziwym sojuszem między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Słowa Trumpa o Europie

Odnosząc się do słów Trumpa, Leon XIV dodał:

Jego uwagi na temat Europy, także ostatnio w wywiadach, są próbą rozbicia tego, co według mnie musi być bardzo ważnym sojuszem dzisiaj i w przyszłości. (…) To jest program, który ułożył prezydent Trump i jego doradcy. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i ma prawo to robić. On zawiera rzeczy, z którymi, jak myślę, zgodzi się wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wielu innych popatrzy na to inaczej

– mówił papież.

Nawiązując do zaangażowania Watykanu na rzecz powrotu do domów ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji, Leon XIV poinformował, że rozmawiał o tym podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Większość podejmowanych działań niestety trwa bardzo powoli, ale one są zakulisowe i wolę tego nie komentować. Pracujemy nad tym i próbujemy sprowadzić te dzieci do domów, do rodzin

— wyjaśnił Leon XIV.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych