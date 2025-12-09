Trwa 1386. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 10 grudnia 2025 r.
00:01. „FT”: USA dały Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego
Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa dali prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź na amerykańską propozycję porozumienia pokojowego – podał we wtorek dziennik „Financial Times”, powołując się na urzędników znających szczegóły prowadzonych rozmów.
Jak ustaliła gazeta, prezydent Ukrainy poinformował przywódców krajów europejskich, że w sobotę, podczas dwugodzinnej rozmowy telefonicznej, specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff i zięcia prezydenta USA Jared Kushner naciskali na niego, by szybko podjął decyzję.
Osoba znająca szczegóły harmonogramu działań, który został zaproponowany Zełenskiemu, powiedziała, że amerykański przywódca liczy na zawarcie umowy o zawieszeniu broni „przed Bożym Narodzeniem”.
„FT” przypomniał, że na mocy proponowanego porozumienia Kijów musiałby zaakceptować straty terytorialne w zamian za bliżej nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.
Według źródeł Zełenski powiedział amerykańskim wysłannikom, że potrzebuje czasu na konsultacje z europejskimi sojusznikami, zanim zareaguje na propozycję Waszyngtonu.
W opinii cytowanego przez „FT” zachodniego urzędnika „strona ukraińska jest rozdarta między żądaniami terytorialnymi, których nie może zaakceptować, a żądaniami strony amerykańskiej, których nie może odrzucić”. Jednocześnie „Kijów obawia się, że ta sytuacja może doprowadzić do rozbicia jedności Zachodu, jeśli USA podejmą dalsze działania bez poparcia Europy” – napisał dziennik.
Prezydent Ukrainy spotkał się w poniedziałek w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Po tych rozmowach udał się do Brukseli, gdzie spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. We wtorek udał się do Rzymu, gdzie spotkał się z premierką Włoch Giorgią Meloni i rozmawiał z papieżem Leonem XIV.
Zełenski napisał we wtorek na X, że trwają „bardzo aktywne” prace nad elementami porozumienia mającego zakończyć wojnę. Zapewnił, że „ukraińskie i europejskie elementy (porozumienia - PAP) są teraz bardzo rozwinięte i jesteśmy gotowi przedstawić je naszym partnerom w USA”.
