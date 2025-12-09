Trwa 1386. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 10 grudnia 2025 r.
16:31. Zełenski: Chiny podejmują kroki na rzecz zintensyfikowania współpracy z Rosją
„Chiny faktycznie przejmują kontrolę nad częścią terytoriów Rosji, wykorzystując obszary bogate w surowce i wykupując deficytowe zasoby, a także zacieśniając współpracę z Kremlem, zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym” - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Odnotowujemy faktyczne nasilenie procesu utraty suwerenności części terytorium Rosji na korzyść Chin. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie terenów bogatych w zasoby naturalne i sprzedaż deficytowych zasobów Chinom. Odnotowujemy również, że Chiny podejmują kroki w celu zintensyfikowania współpracy z Rosją, w szczególności w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego. Wywiad naszych partnerów dysponuje podobnymi informacjami
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Prezydent wysłuchał raportu szefa Służby Wywiadu Zagranicznego (SZRU) Ołeha Iwaszczenki na temat sytuacji politycznej wokół Ukrainy oraz sytuacji gospodarczej w Rosji w kontekście chińskich inwestycji, technologii i priorytetów politycznych Pekinu.
16:00. Okupacyjne władze: trzy osoby zabite w ukraińskim ostrzale szpitala w obwodzie chersońskim
Trzy osoby zginęły, a dwie doznały obrażeń w ukraińskim ostrzale szpitala, leżącego w części obwodu chersońskiego kontrolowanej przez siły rosyjskie – poinformowała agencja Reutera, powołując się na gubernatora powołanego przez władze okupacyjne.
Wszystkie ofiary śmiertelne i ranni to pracownicy szpitala – podał gubernator Władimir Saldo na Telegramie.
Ranni są opatrywani, a mężczyzna z poważnymi obrażeniami znajduje się na intensywnej terapii
— przekazał szef regionalnej administracji z nadania Kremla.
Władze w Kijowie i eksperci z państw zachodnich podkreślają, że komunikaty rosyjskich władz okupacyjnych, zarządzających od 2022 r. niektórymi terytoriami w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim, na wschodzie i południu Ukrainy, są trudne, a często wręcz niemożliwe do zweryfikowania.
15:15. Media: wszystkie drogi z Myrnohradu są w „szarej strefie” i pod ostrzałem Rosjan
Portal Ukrainska Prawda poinformował, powołując się na nieoficjalne doniesienia ze źródeł wojskowych, że wszystkie drogi pozwalające na komunikację z oddziałami broniącymi Myrnohradu w obwodzie donieckim znajdują się w tzw. szarej strefie i są pod ostrzałem Rosjan.
Zamknięta „szara strefa”, jaką pokazał dziś wokół Myrnohradu (kanał na Telegramie) DeepState, utrzymuje się faktycznie od kilku tygodni
— powiadomiła Ukrainska Prawda, cytując anonimowego przedstawiciela armii ukraińskiej. Zgodnie z przedstawioną relacją, ostatnia rotacja personelu wojskowego odbyła się tam w połowie listopada, a kolejne próby zostały udaremnione przez Rosjan.
Kilka dni temu rosyjska armia miała zająć część wioski Riwne na północny-wschód od Pokrowska, która jest kluczowa z punktu widzenia zaopatrywania jednostek ukraińskich, broniących aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej. Równolegle coraz więcej rosyjskich jednostek przenika do samego miasta Myrnohrad.
Tzw. szara strefa, w jakiej znajdują się szlaki komunikacji z Myrnohradem, to obszar, gdzie trwają starcia i działają rosyjskie bezzałogowce. Sprawia to, że przemieszczanie się tamtędy jest skrajnie niebezpieczne i powoduje wysokie straty w ludziach i sprzęcie. Zaopatrywanie jednostek ukraińskich w Pokrowsku i Myrnohradzie umożliwiają głównie dostawy z użyciem dronów.
14:43. Reuters: 15 grudnia w Belinie szczyt europejskich sojuszników Ukrainy
Kilkunastu przywódców krajów europejskich, które są sojusznikami Ukrainy, spotka się w poniedziałek (15 grudnia) w Berlinie, aby „przedyskutować sytuację w tym kraju” - podała agencja Reutera, powołując się na dwóch unijnych dyplomatów.
Według tych źródeł, w spotkaniu wezmą udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
Wcześniej w środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że kraje europejskie planują w najbliższych kilku dniach dalsze rozmowy, aby skoordynować wysiłki w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy i omówić kwestię wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz wsparcia finansowego Kijowa.
14:21. SBU zajęła statek rosyjskiej tzw. floty cieni, który wywoził zboże przez okupowany Krym
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała, a następnie zajęła w Odessie zagraniczny statek, który należał do rosyjskiej tzw. floty cieni i co najmniej siedem razy nielegalnie przewoził ukraińskie produkty rolne z okupowanego przez Rosję Krymu - poinformowała służba prasowa SBU.
Zgodnie z materiałami sprawy, właściciel tego statku był objęty sankcjami Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. W celu ominięcia środków ograniczających, regularnie zmieniał nazwę statku i formalnych właścicieli z krajów trzecich.
Pracownicy SBU wykryli kontrolowany przez Rosję statek towarowy w porcie handlowym w Odessie. Przybył tam pod banderą jednego z krajów Afryki, aby wywieźć partię rur stalowych
— czytamy w komunikatorze SBU opublikowanym w mediach społecznościowych.
Ustalono, że przed rosyjską inwazją na Ukrainę na pełną skalę statek co najmniej siedem razy przypływał do Sewastopola na Krymie w celu nielegalnego eksportu produktów rolnych. Pod koniec stycznia 2021 r. wywiózł z półwyspu prawie 7 tys. ton zboża do krajów północnej Afryki.
W momencie zatrzymania statku na jego pokładzie znajdowali się kapitan i 16 członków załogi – wszyscy byli obywatelami kilku państw Bliskiego Wschodu. Podczas przeszukania statku znaleziono m.in. plany rejsów, karty pokładowe, materiały kartograficzne i dzienniki kontroli łączności radiowej, które stanowiły dowód nielegalnego wchodzenia do portów na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
13:42. PKB Ukrainy wzrósł w trzecim kwartale o 0,8 proc.
Informacje takie podaje ukraiński urząd statystyczny. W porównaniu do III kwartału 2024 roku PKB Ukrainy wzrósł o 2,1 proc. W drugim kwartale wzrost wynosił - odpowiednio – 0,2 proc. i 0,8 proc. PKB. W budżecie na rok 2026 zapisano, iż przewidywany wzrost gospodarki ukraińskiej w ciągu tego roku wyniesie 2,4 proc.
13:25. Jutro zdalne spotkanie koalicji chętnych
Władze Francji zapowiedziały, że jutro odbędzie się w formacie wideokonferencji kolejne spotkanie koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Będzie w nich uczstniczyć Francja i Wielka Brytania. Jak przekazała rzecznik rządu, celem rozmów będzie osiągnięcie postępów w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa:
Spotkanie pozwoli na postępy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, które mogą być zaoferowane Ukrainie, i w sprawie ważnego wkładu Amerykanów.
13:10. Rosjanie zajęli Siewiersk? Ukraina zaprzecza
Ukraińska armia zaprzecza doniesieniom, jakoby Rosjanie zajęli Siewiersk Ukraińskie Dowództwo Operacyjne „Wschód” podało, że podawane przez Rosję informacje, jakoby rosyjska armia zajęła Siewiersk, są nieprawdziwe.
12:51. Dziewięciu rosyjskich i białoruskich narciarzy dopuszczonych do kwalifikacji
Dziewięciu rosyjskich i białoruskich narciarzy uzyskało status neutralnego zawodnika, dzięki czemu będą mogli wystąpić w kwalifikacjach olimpijskich - poinformowała oficjalnie Międzynarodowa Federacja Narciarstwa i Snowboardu (FIS).
To efekt wydanego na początku grudnia orzeczenia Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS), który rozpatrywał wniosek Rosjan i Białorusinów w ich sporze z FIS. Orzeczenie uzasadniono zapisami w statucie FIS, które zabraniają dyskryminacji oraz nakazują zachowanie politycznej neutralności.
Reprezentanci Rosji i Białorusi od prawie czterech lat nie mają prawa startu w zawodach pod egidą FIS, nawet jako neutralni sportowcy, z powodu agresji zbrojnej na Ukrainę. Choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zezwolił na udział Rosjan i Białorusinów w neutralnych barwach w igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo, narciarze i snowboardziści z tych krajów nie mieli możliwości ubiegania się o olimpijskie kwalifikacj
12:00. Sytuacja na froncie
Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że w ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 177 starć bojowych, a najtrudniejsza sytuacja panuje na kierunku Pokrowskim, gdzie siły rosyjskie szturmowały 48 razy.
11:24. Zniszczenie wrogiego oddziału w obwodzie donieckim
Ukraińskie wojska specjalne publikują nagranie ilustrujące zniszczenie oddziału rosyjskiego próbującego wyjść na ukraińskie tyły w obwodzie donieckim. Nagranie publikuje 8 Pułk Sił Operacji Specjalnych na swoim profilu na Facebooku.
11:00. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1010 żołnierzy (łącznie 1 183 620 od początku pełnoskalowej wojny).
10:38. Rosyjskie i chińskie bombowce wykonały wspólny patrol u wybrzeży Japonii
Rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95 i chińskie H-6 wykonały wspólny patrol u wybrzeży Japonii – poinformowała agencja Reutera. W odpowiedzi japońska armia poderwała własne myśliwce.
Jak wynika z komunikatu Ministerstwa obrony Japonii, przytoczonego we wtorek przez Reutersa, rosyjskie i chińskie bombowce wykonały lot na południe i wschód od japońskich wybrzeży. W pobliżu wyspy Okinawa dołączyły do nich cztery chińskie myśliwce J-16. Japoński resort obrony poinformował także o zarejestrowaniu obecności rosyjskiego samolotu wczesnego ostrzegania A-50 i dwóch myśliwców Su-30 nad Morzem Japońskim.
Na działania samolotów Chin i Rosji zareagowała również Korea Południowa, kierując do działań patrolowych własne samoloty F-15K. Władze w Seulu wyraziły ubolewanie w związku z brakiem informacji na temat planowanych lotów w ich strefie kontroli powietrznej.
09:50. Przydacz: jeśli dojdzie do spotkania prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim, to w Warszawie
Jeśli dojdzie do spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, to odbędzie się ono w Warszawie - poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Pracujemy nad datą i potencjalnymi ustaleniami - dodał.
09:17. Ojciec Święty: Dążenie do porozumienia pokojowego bez włączania Europy nie jest realistyczne
Papież Leon XIV powiedział dziennikarzom, że nie jest realistyczne zawieranie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy bez Europy. Skrytykował też próby rozbicia sojuszu Europy i USA, za które uznał niektóre wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa.
Przed powrotem z Castel Gandolfo do Rzymu Leon XIV podkreślił, że rola Europy w negocjacjach na temat zakończenia wojny na Ukrainie „jest bardzo ważna”.
Dążenie do porozumienia pokojowego bez włączania Europy nie jest realistyczne, a ja uważam, że gwarancje bezpieczeństwa, których się poszukuje, są ważne. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Ale myślę, że to jest wielka szansa dla wszystkich liderów Europy na to, by się zjednoczyli
— oświadczył Leon XIV.
08:04. Szef MSZ po wizycie w Rosji: wraz z pokojem skończy się era sankcji
Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto powiedział rozmowie w Moskwie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, że rząd w Budapeszcie pracuje już nad tym, by jak najlepiej przygotować się do „zakończenia ery sankcji” po zakończeniu wojny na Ukrainie – podała agencja MTI.
Szijjarto stwierdził, że nawet jeśli osiągnięcie pokoju jest trudne, powstający plan pokojowy daje na to poważną nadzieję.
Rząd już pracuje nad tym, aby Węgry były jak najlepiej przygotowane do nowej globalnej ery gospodarczej i handlowej po zakończeniu wojny
— powiedział po rozmowach ze szefem rosyjskiego MSZ.
06:39. Syrski: obrona Pokrowska trwa, Myrnohrad nie jest otoczony
Ukraińskie wojska zdołały odzyskać kontrolę nad 13 z 29 km kwadratowych miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, choć jesienią nie było tam żadnych sił obrony. Myrnohrad nie jest otoczony przez wojska rosyjskie – poinformował naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.
Syrski przekazał, że w przyszłości planowane jest zwiększenie liczebności ukraińskich wojsk w mieście. Jednocześnie podkreślił, że Pokrowsk wraz z sąsiednim Myrnohradem nie są otoczone przez wojska rosyjskie, ale logistyka jest tam utrudniona.
Syrski potwierdził też wycofanie ukraińskich wojsk z okolic wsi Suchyj Jar, Łysiwka i Nowopawliwka na południowy wschód od Pokrowska.
Dalsze utrzymywanie ich tam było nieuzasadnione
— cytuje głównego dowódcę ukraińskiej armii agencja Interfax-Ukraina.
00:01. „FT”: USA dały Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego
Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa dali prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź na amerykańską propozycję porozumienia pokojowego – podał we wtorek dziennik „Financial Times”, powołując się na urzędników znających szczegóły prowadzonych rozmów.
Jak ustaliła gazeta, prezydent Ukrainy poinformował przywódców krajów europejskich, że w sobotę, podczas dwugodzinnej rozmowy telefonicznej, specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff i zięcia prezydenta USA Jared Kushner naciskali na niego, by szybko podjął decyzję.
Osoba znająca szczegóły harmonogramu działań, który został zaproponowany Zełenskiemu, powiedziała, że amerykański przywódca liczy na zawarcie umowy o zawieszeniu broni „przed Bożym Narodzeniem”.
„FT” przypomniał, że na mocy proponowanego porozumienia Kijów musiałby zaakceptować straty terytorialne w zamian za bliżej nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.
Według źródeł Zełenski powiedział amerykańskim wysłannikom, że potrzebuje czasu na konsultacje z europejskimi sojusznikami, zanim zareaguje na propozycję Waszyngtonu.
W opinii cytowanego przez „FT” zachodniego urzędnika „strona ukraińska jest rozdarta między żądaniami terytorialnymi, których nie może zaakceptować, a żądaniami strony amerykańskiej, których nie może odrzucić”. Jednocześnie „Kijów obawia się, że ta sytuacja może doprowadzić do rozbicia jedności Zachodu, jeśli USA podejmą dalsze działania bez poparcia Europy” – napisał dziennik.
Prezydent Ukrainy spotkał się w poniedziałek w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Po tych rozmowach udał się do Brukseli, gdzie spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. We wtorek udał się do Rzymu, gdzie spotkał się z premierką Włoch Giorgią Meloni i rozmawiał z papieżem Leonem XIV.
Zełenski napisał we wtorek na X, że trwają „bardzo aktywne” prace nad elementami porozumienia mającego zakończyć wojnę. Zapewnił, że „ukraińskie i europejskie elementy (porozumienia - PAP) są teraz bardzo rozwinięte i jesteśmy gotowi przedstawić je naszym partnerom w USA”.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747859-relacja-1386-dzien-wojny-bedzie-szczyt-w-berlinie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.