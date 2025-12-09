Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina jest gotowa na rozejm energetyczny, jeśli zgodzi się na niego Rosja. Dodał jednak, że rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną dowodzą, że Moskwa nie jest zainteresowana rozmowami pokojowymi.
Prezydent zadeklarował, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów w kraju i jeśli Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa na ten okres, głosowanie mogłoby się odbyć za 60-90 dni.
Oznajmił też, że prosi amerykańskich i europejskich partnerów o zagwarantowanie krajowi bezpieczeństwa podczas procesu wyborczego.
Zełenski zapowiedział, że zwróci się do parlamentu z prośbą o przygotowanie ram prawnych pozwalających na rozpisanie wyborów podczas stanu wojennego.
USA przekazały Ukrainie, że w ramach swego planu pokojowego chcą „realistycznych” gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa
— powiedział dziennikarzom Zełenski i zapewnił, że podczas rozmów strona amerykańska nie groziła wstrzymaniem sprzedaży broni.
Spotkanie na najwyższym szczeblu
Prezydent dodał, że Kijów zrobi wszystko, aby w ciągu dwóch tygodni doprowadzić do spotkania z Amerykanami „na najwyższym szczeblu” na temat planu pokojowego.
Odpowiadając na pytania reporterów dodał, że chce omówić plan odbudowy Ukrainy jako części wspieranego przez Waszyngton porozumienia pokojowego, a w tym tygodniu oczekuje kolejnych spotkań z amerykańskimi i europejskimi partnerami na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa.
Według agencji Interfax-Ukraina Zełenski odpowiadał na pytania dziennikarzy na WhatsAppie.
Wcześniej we wtorek prezydent Ukrainy przebywał we Włoszech; spotkał się w Castel Gandolfo z papieżem Leonem XIV, a następnie w Rzymie włoską premierką Giorgią Meloni.
Rzym był trzecim etapem europejskiej podróży Zełenskiego, który wcześniej prowadził konsultacje na temat planu pokojowego USA w Londynie i Brukseli.
