Zdecydowane słowa Donalda Trumpa o Europie i jej liderach: "Uważam, że są słabi. Myślę, że nie wiedzą, co robić"

Donald Trump / autor: PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Europa jest „upadającą” grupą narodów rządzoną przez „słabych” ludzi i zasygnalizował, że poprze europejskich kandydatów politycznych podzielających jego wizję kontynentu. Pochwalił też Polskę i politykę migracyjną naszego kraju.

Uważam, że są słabi

– powiedział Trump o europejskich przywódcach politycznych.

Myślę, że nie wiedzą, co robić. Europa nie wie, co robić

— dodał.

Portal podkreślił, że wypowiedzi te pojawiły się w szczególnie niepewnym momencie negocjacji pokojowych, gdy europejscy przywódcy wyrażają obawy o porzucenie przez Trump Ukrainy i jej kontynentalnych sojuszników w obliczu rosyjskiej agresji.

Kogo w Europie popiera Trump?

Mimo iż przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zaapelował do Białego Domu o poszanowanie suwerenności Europy i jej prawa do samorządności, Trump w rozmowie z Politico stwierdził, że nadal będzie popierał faworyzowanych przez siebie kandydatów w wyborach europejskich.

Popierałbym

– powiedział Trump.

Popierałem ludzi, ale popierałem ludzi, których wielu Europejczyków nie lubi. Popierałem Viktora Orbana

– podkreślił.

Trump zaprzeczył twierdzeniom, że wsparł Orbana finansowo (pojawiły się doniesienia, że amerykański prezydent obiecał Orbanowi tarczę finansową wartą do 20 miliardów dolarów - PAP)

Nic mu nie obiecałem

– powiedział cytowany przez agencję Reutera prezydent.

Nic mu nie obiecałem, choć oczywiście o to prosił

— stwierdził.

Słowa Trumpa o Polsce

Trump podkreślił, że antyimigrancka polityka Orbana jest sukcesem węgierskiego lidera i dodał, że także Polska dobrze poradziła sobie z problemem migracji w przeciwieństwie do innych europejskich stolic. Zastrzegając, że ma dobre relacje z europejskimi przywódcami Trump oskarżył ich o niszczenie swoich krajów, na co jednym z dowodów miałby być fakt, iż burmistrzem Londynu jest muzułmanin.

Prezydent oświadczył, że nie ceni wysoko roli europejskich przywódców również w ich staraniach o zakończenie wojny wywołanej agresją Rosji na Ukrainę.

Oni mówią, ale nie robią nic, a wojna po prostu trwa i trwa

— powiedział.

Dziennikarka Politico poprosiła prezydenta o skomentowanie faktu, iż jedynym krajem wyrażającym zadowolenie z treści nowej strategii bezpieczeństwa USA (zawierającej ostrą krytykę Europy i zapowiedź amerykańskich ingerencji na kontynencie - PAP) była Rosja. Przypomniała, że Kreml nazwał opublikowany w ubiegłym tygodniu dokument „pozytywnym krokiem” wskazującym na kierunki amerykańskiej polityki „w dużej mierze zgodne z wizją Moskwy”. Trump odpowiedział, że władze Rosji „chciałyby zobaczyć Europę słabą”, ale nie to nic wspólnego z nim samym.

