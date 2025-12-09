Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Europa jest „upadającą” grupą narodów rządzoną przez „słabych” ludzi i zasygnalizował, że poprze europejskich kandydatów politycznych podzielających jego wizję kontynentu. Pochwalił też Polskę i politykę migracyjną naszego kraju.
Uważam, że są słabi
– powiedział Trump o europejskich przywódcach politycznych.
Myślę, że nie wiedzą, co robić. Europa nie wie, co robić
— dodał.
Portal podkreślił, że wypowiedzi te pojawiły się w szczególnie niepewnym momencie negocjacji pokojowych, gdy europejscy przywódcy wyrażają obawy o porzucenie przez Trump Ukrainy i jej kontynentalnych sojuszników w obliczu rosyjskiej agresji.
Kogo w Europie popiera Trump?
Mimo iż przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zaapelował do Białego Domu o poszanowanie suwerenności Europy i jej prawa do samorządności, Trump w rozmowie z Politico stwierdził, że nadal będzie popierał faworyzowanych przez siebie kandydatów w wyborach europejskich.
Popierałbym
– powiedział Trump.
Popierałem ludzi, ale popierałem ludzi, których wielu Europejczyków nie lubi. Popierałem Viktora Orbana
– podkreślił.
Trump zaprzeczył twierdzeniom, że wsparł Orbana finansowo (pojawiły się doniesienia, że amerykański prezydent obiecał Orbanowi tarczę finansową wartą do 20 miliardów dolarów - PAP)
Nic mu nie obiecałem
– powiedział cytowany przez agencję Reutera prezydent.
Nic mu nie obiecałem, choć oczywiście o to prosił
— stwierdził.
Słowa Trumpa o Polsce
Trump podkreślił, że antyimigrancka polityka Orbana jest sukcesem węgierskiego lidera i dodał, że także Polska dobrze poradziła sobie z problemem migracji w przeciwieństwie do innych europejskich stolic. Zastrzegając, że ma dobre relacje z europejskimi przywódcami Trump oskarżył ich o niszczenie swoich krajów, na co jednym z dowodów miałby być fakt, iż burmistrzem Londynu jest muzułmanin.
Prezydent oświadczył, że nie ceni wysoko roli europejskich przywódców również w ich staraniach o zakończenie wojny wywołanej agresją Rosji na Ukrainę.
Oni mówią, ale nie robią nic, a wojna po prostu trwa i trwa
— powiedział.
Dziennikarka Politico poprosiła prezydenta o skomentowanie faktu, iż jedynym krajem wyrażającym zadowolenie z treści nowej strategii bezpieczeństwa USA (zawierającej ostrą krytykę Europy i zapowiedź amerykańskich ingerencji na kontynencie - PAP) była Rosja. Przypomniała, że Kreml nazwał opublikowany w ubiegłym tygodniu dokument „pozytywnym krokiem” wskazującym na kierunki amerykańskiej polityki „w dużej mierze zgodne z wizją Moskwy”. Trump odpowiedział, że władze Rosji „chciałyby zobaczyć Europę słabą”, ale nie to nic wspólnego z nim samym.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747838-zdecydowane-slowa-trumpa-o-europie-nie-wie-co-robic
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.