„Grecja zamówiła w Izraelu system rakiet balistycznych LORA, który chce rozmieścić na wyspach Morza Egejskiego, u brzegów Turcji, w ramach działań odstraszających wobec napiętych stosunków z tym krajem” - poinformował portal militarny ArmyRecognition.
Władze w Ankarze, oskarżane przez Grecję o podsycanie napięć we wschodniej części Morza Śródziemnego i podważanie suwerenności Grecji i Cypru, odbierają te zapowiedzi jako bezpośrednie zagrożenie i naruszenie obowiązujących traktatów.
Nowy system zapewni greckim siłom zbrojnym możliwość precyzyjnego uderzenia – błąd oceniany jest na 10 m – na odległość około 430 km, co oznacza, że w ich zasięgu znajdzie się całe zachodnie wybrzeże Turcji ze Stambułem i Ankarą włącznie.
Impuls w polityce obronnej Aten
Jest to istotna zmiana w dotychczasowej polityce obronnej Aten, a analitycy, na których powołuje się ArmyRecognition, interpretują to jako celową eskalację działań Grecji. Grecja postrzega jednak ten zakup jako odpowiedź na coraz bardziej zaawansowany turecki arsenał rakietowy, w którym znajdują się m.in. pociski Bora i hipersoniczne Tayfun o zasięgu do 800 km.
Od lat kością niezgody między Grecją i Turcją, oprócz sporu o podzielony Cypr, jest nieakceptowany przez Ateny i Unię Europejską pakt morski z 2019 r., który rozszerza tureckie roszczenia daleko poza uznane na całym świecie granice morskie na bogate w ropę i gaz obszary Morza Śródziemnego. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan próbuje w tym sporze odizolować Grecję, przeciągając na swoją stronę podzieloną Libię, gdzie prowadzi rozmowy zarówno z uznanym przez Zachód rządem w Trypolisie, jak i z watażką Chalifą Haftarem w Bengazi.
Grecja, która uważa, że Turcja szykuje się do aneksji części greckiej wyłącznej strefy ekonomicznej, dążą do uzyskania zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu. Taką zdolność zapewnia izraelski system LORA. Każda bateria tego systemu to 48 pocisków na wyrzutniach i kolejne 48 na pojazdach przeładunkowych. LORA może wystrzelić wszystkie 48 pocisków o średnicy 624 mm w niecałe dwie minuty.
