W najnowszym rankingu 28 najbardziej wpływowych osób w Europie na pierwszym miejscu znalazł się… prezydent USA Donald Trump. Według Politico w 2025 roku nikt nie wywarł większego wpływu na to, co się dzieje w Europie, niż amerykański przywódca. Co ciekawe, w rankingu znalazł się tylko jeden Polak - na 23. miejscu uplasował się prezydent Karol Nawrocki.
„Drugi biegun” - tak krótko Politico podsumowało uwzględnienie Karola Nawrockiego w rankingu.
Polski premier Donald Tusk miał nadzieję, że ten rok będzie momentem, w którym przejmie pełną kontrolę nad krajem i zdecydowanie przeniesie go do centrum europejskiej polityki. Karol Nawrocki zadbał o to, by tak się nie stało. W czerwcowych wyborach prezydenckich prawicowiec minimalnie pokonał kandydata preferowanego przez Tuska, co sprawiło, że centroprawicowy rząd będzie miał trudności z realizacją swojego programu i uczyniło z 42-letniego Nawrockiego nową twarz polskiej prawicy
— zaznaczyło Politico.
Z doświadczeniem jako walczący na pięści chuligan piłkarski oraz karierą akademicką poświęconą obronie pamięci historycznej Polski, Nawrocki cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konserwatywnych wyborców. Już przekształcił Pałac Prezydencki w centrum Warszawy w alternatywny ośrodek władzy wobec gabinetu premiera
— ocenił portal.
„Rezultatem jest impas”
Portal Politico wskazał, iż w wyniku rządu i prezydenta z przeciwnych obozów pojawił się impas w polskiej polityce.
Rezultatem jest impas. Tusk kontroluje rząd, ale jego krucha koalicja nie ma wystarczającej liczby głosów, by odrzucić weta Nawrockiego. Nawrocki proponuje ustawy, ale popierająca go nacjonalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość nie ma wystarczającej liczby mandatów w parlamencie, aby je przegłosować. Oba obozy tkwią w impasie, ponieważ obie strony manewrują, aby uzyskać przewagę przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.
— podkreśliło Politico, prezentując raczej w korzystnym świetle obóz Donalda Tuska - oceniając go jako centrowy - z kolei PiS nazywając partią rzekomo „nacjonalistyczną”, zaś prezydenta opisując m.in. jako mającego w przeszłości epizod „chuligana piłkarskiego”.
Prezydent USA Donald Trump jasno wyraził, że preferuje Nawrockiego, którego poparł w kampanii wyborczej. Trump zapewnił go, że siły USA stacjonujące w Polsce – będącej fundamentem wschodniej obrony NATO – pozostaną na miejscu, nawet jeśli Waszyngton zrównoważy swoją pozycję militarną w Europie. To zobowiązanie jedynie pogłębiło napięcia z Tuskiem, który uważa sojusz polsko-amerykański za zbyt ważny, by wykorzystywać go jako broń polityczną w kraju. Dla Brukseli impas jest równie niepokojący: podczas gdy Polska odradzała się jako filar proeuropejskiego przywództwa, jej dwaj najpotężniejsi przywódcy ciągną w przeciwnych kierunkach, pozostawiając wschodnią flankę UE bardziej podzieloną niż kiedykolwiek
— zaznaczyło Politico.
Reakcja doradcy prezydenta
Na ranking Politico zareagował m.in. Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
Gianni Infantino jest bardziej wpływowym człowiekiem w światowej polityce niż Radosław Sikorski i Donald Tusk. Jedynym Polakiem w prestiżowym rankingu Politico jest Prezydent Karol Nawrocki. Ciekaw jestem ilu z Was googluje teraz kim jest Infantino
— napisał Błażej Poboży.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747816-prezydent-nawrocki-w-prestizowym-rankingu-politico
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.