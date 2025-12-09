Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił na platformie Telegram, po spotkaniu z papieżem Leonem XIV w Castel Gandolfo, że zaprosił go do swojego kraju. Podkreślił, że taka wizyta byłaby mocnym sygnałem wsparcia dla narodu ukraińskiego.
Po trwającym około 30 minut spotkaniu Zełenski oznajmił, że Ukraina bardzo docenia wsparcie ze strony papieża Leona XIV i Stolicy Apostolskiej. W tym kontekście wymienił stałą pomoc humanitarną.
Poinformowałem papieża o pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz osiągnięcia pokoju. Rozmawialiśmy o dalszych wysiłkach i mediacji Watykanu w sprawie powrotu naszych dzieci, porwanych przez Rosję
— przekazał Zełenski.
„Jestem wdzięczny za tę rozmowę”
Prezydent dodał, że dziękuje papieżowi za wszystkie wysiłki, by pomóc ukraińskim dzieciom.
Jestem wdzięczny za tę rozmowę i za całą uwagę skierowaną na nasz naród. Zaprosiłem papieża, by odwiedził Ukrainę. To będzie mocny sygnał wsparcia dla naszego narodu
— ocenił Zełenski.
Poranne spotkanie odbyło się w Villa Barberini, w której zatrzymuje się papież podczas pobytu w Castel Gandolfo. Po rozmowie papież i prezydent stanęli wspólnie na balkonie rezydencji.
Konieczność kontynuowania dialogu
Watykan poinformował w komunikacie, że „podczas serdecznej rozmowy, której głównym tematem była wojna na Ukrainie, Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju”.
Ponadto wśród tematów rozmów Watykan wymienił kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. Było to nawiązanie do dzieci nielegalnie wywiezionych do Rosji.
Leon XIV i przywódca Ukrainy rozmawiali w Castel Gandolfo również 9 lipca. Po raz pierwszy spotkali się 18 maja, po inauguracji pontyfikatu papieża z USA.
O godz. 15 prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii - Palazzo Chigi.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
