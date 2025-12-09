To najbardziej nieoczekiwana para tego roku. Katy Perry i Justin Trudeau oficjalnie potwierdzają swój związek na Instagramie

  • Świat
  • opublikowano:
Trudeau i Perry oficjalnie potwierdzają swój związek! / autor: Fratria/Instagram
Trudeau i Perry oficjalnie potwierdzają swój związek! / autor: Fratria/Instagram

Gwiazda muzyki pop Katy Perry i były premier Kanady Justin Trudeau potwierdzili swój związek w jedyny sposób, który ma znaczenie – publikując zdjęcie na Instagramie” - podał portal CNN.

Katy Perry opublikowała serię zdjęć, na których wraz z Trudeau pozują policzek przy policzku i jedzą sushi w czasie wizyty w Japonii w ramach światowej trasy koncertowej. W ten sposób zakończyli spekulacje, które od miesięcy krążyły w mediach.

Wcześniej były premier Japonii Fumio Kishida niejako „uprzedził” ich ogłoszenie, zamieszczając na platformie X zdjęcie ze swoją żoną i Perry. W podpisie określił ją jako „partnerkę” Trudeau, co zostało odebrane jako nieoficjalne potwierdzenie ich relacji.

Zderzenie świata popu i polityki

Spotkanie świata popkultury z polityką oraz widok Katy Perry – autorki przebojów takich jak „Firework” czy „Roar” – w towarzystwie byłych światowych liderów sprawił, że ona i Justin Trudeau stali się jedną z najbardziej zaskakujących par celebrytów tego roku.

Publikując wspólne zdjęcie, Trudeau napisał: „Katy i ja bardzo się cieszymy, że mogliśmy spotkać się z tobą i Yuko”, jednocześnie wyrażając wdzięczność wobec Kishidy za jego „przyjaźń” oraz „stałe zaangażowanie w budowanie międzynarodowego ładu opartego na zasadach”.

Plotki o związku Perry i Trudeau

Plotki o związku Katy Perry i Justina Trudeau krążą od wielu miesięcy. Po raz pierwszy zauważono ich razem w lipcu podczas wspólnej kolacji w restauracji, później fotografowano ich obejmujących się na jachcie, a następnie wychodzących z paryskiego klubu, gdzie trzymali się za ręce.

Trudeau w sierpniu 2023 roku ogłosił rozstanie ze swoją żoną Sophie Grégoire, z którą wychowuje troje dzieci. Z kolei Perry w lipcu potwierdziła zakończenie związku z Orlando Bloomem, ojcem ich pięcioletniej córki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Piosenkarka Katy Perry poleciała w kosmos na pokładzie rakiety Blue Origin. Po wylądowaniu gwiazda popu ucałowała ziemię

CNN/Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych