„Gwiazda muzyki pop Katy Perry i były premier Kanady Justin Trudeau potwierdzili swój związek w jedyny sposób, który ma znaczenie – publikując zdjęcie na Instagramie” - podał portal CNN.
Katy Perry opublikowała serię zdjęć, na których wraz z Trudeau pozują policzek przy policzku i jedzą sushi w czasie wizyty w Japonii w ramach światowej trasy koncertowej. W ten sposób zakończyli spekulacje, które od miesięcy krążyły w mediach.
Wcześniej były premier Japonii Fumio Kishida niejako „uprzedził” ich ogłoszenie, zamieszczając na platformie X zdjęcie ze swoją żoną i Perry. W podpisie określił ją jako „partnerkę” Trudeau, co zostało odebrane jako nieoficjalne potwierdzenie ich relacji.
Zderzenie świata popu i polityki
Spotkanie świata popkultury z polityką oraz widok Katy Perry – autorki przebojów takich jak „Firework” czy „Roar” – w towarzystwie byłych światowych liderów sprawił, że ona i Justin Trudeau stali się jedną z najbardziej zaskakujących par celebrytów tego roku.
Publikując wspólne zdjęcie, Trudeau napisał: „Katy i ja bardzo się cieszymy, że mogliśmy spotkać się z tobą i Yuko”, jednocześnie wyrażając wdzięczność wobec Kishidy za jego „przyjaźń” oraz „stałe zaangażowanie w budowanie międzynarodowego ładu opartego na zasadach”.
Plotki o związku Perry i Trudeau
Plotki o związku Katy Perry i Justina Trudeau krążą od wielu miesięcy. Po raz pierwszy zauważono ich razem w lipcu podczas wspólnej kolacji w restauracji, później fotografowano ich obejmujących się na jachcie, a następnie wychodzących z paryskiego klubu, gdzie trzymali się za ręce.
Trudeau w sierpniu 2023 roku ogłosił rozstanie ze swoją żoną Sophie Grégoire, z którą wychowuje troje dzieci. Z kolei Perry w lipcu potwierdziła zakończenie związku z Orlando Bloomem, ojcem ich pięcioletniej córki.
CZYTAJ WIĘCEJ: Piosenkarka Katy Perry poleciała w kosmos na pokładzie rakiety Blue Origin. Po wylądowaniu gwiazda popu ucałowała ziemię
CNN/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747805-perry-i-trudeau-oficjalnie-potwierdzaja-swoj-zwiazek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.