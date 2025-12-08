Trwa 1385. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 9 grudnia 2025 r.
00:05. Prezydent Zełenski oczekiwany na audiencji u papieża
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma zostać we wtorek przyjęty przez papieża Leona XIV - wynika z informacji przekazanych przez źródła watykańskie. Do spotkania dojdzie w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo, dokąd papież udał się w poniedziałek na krótki wypoczynek.
Rzym będzie kolejnym etapem obecnej podróży prezydenta Ukrainy, który w poniedziałek był w Londynie na konsultacjach z przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Następnie udał się do Brukseli.
Rano we wtorek Zełenski ma spotkać się pod Rzymem z papieżem Leonem XIV, a następnie po południu z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii - Palazzo Chigi.
Papież widział się z Zełenskim w lipcu. Również wtedy przyjął go w Castel Gandolfo.
00:00. Zełenski: Ukraina przedstawi USA zaktualizowany plan pokojowy
We wtorek Ukraina przedstawi Stanom Zjednoczonym zaktualizowany plan pokojowy, mający na celu zakończenie wojny z Rosją - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że plan ten zawiera 20 punktów, jednak nie osiągnięto jeszcze kompromisu w kwestii terytoriów.
NSA (doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego) będą pracować nad ostatnią wersją planu, którą przywiózł Umierow – NSA Europejczyków z Ukrainą. Myślę, że jutro plan będzie gotowy. Wieczorem, mniej więcej o tej porze. Jeszcze raz go przejrzymy i wyślemy do Stanów Zjednoczonych Ameryki
— powiedział Zełenski w poniedziałek, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.
Było 28 punktów, teraz jest 20. Wyrównaliśmy ten kierunek i, szczerze mówiąc, punkty nieprzychylne Ukrainie zostały usunięte. Amerykanie są zasadniczo nastawieni na znalezienie kompromisu. Oczywiście są trudne kwestie dotyczące terytorium. W tej sprawie nie znaleziono jeszcze kompromisu
— zauważył. Prezydent Ukrainy oświadczył, że prezydent USA Donald Trump jest zdecydowany zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską i wysoko ocenił wysiłki swojego zięcia Jareda Kushnera w amerykańskiej grupie negocjacyjnej.
Według Zełenskiego, Ukraina potrzebuje około 800 milionów dolarów, aby kupić amerykańską broń, którą planowała nabyć w tym roku z pomocą europejskich sojuszników. Powtórzył, że w przyszłym roku Kijów będzie potrzebował około 15 miliardów dolarów na program PURL, który obejmuje zakup amerykańskiej broni za europejskie pieniądze.
Zełenski jest zdania, że Chiny nie dążą do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Oczywiście Chiny to silny kraj, silna gospodarka, a co najważniejsze w naszym przypadku – wpływ, jaki Chiny mają na Rosję, a osobiście na Putina. Jednak przy całym szacunku dla narodu chińskiego, historii i kultury, muszę szczerze powiedzieć, że nie widzę, aby zakończenie tej wojny było korzystne dla Chin
— wyjaśnił.
Prezydent zapowiedział, że we wtorek uda się do Włoch na spotkanie z premierką Giorgią Meloni. Anonsował również w tym tygodniu duże spotkanie koalicji chętnych.
