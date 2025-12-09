Prezydent USA Donald Trump nazwał karę nałożoną przez Komisję Europejską na platformę X Elona Muska „okropną”. „Europa musi bardzo uważać. Robią dużo rzeczy. Chcemy, by Europa pozostała Europą. Europa zmierza w złym kierunku” - dodał.
To jest okropne
— odpowiedział Trump, pytany przez dziennikarza o karę dla X. Poinformował, że Elon Musk nie dzwonił do niego, by prosić go o pomoc w tej sprawie.
Ale to trudna sprawa. Nie sądzę, by to było słuszne. (…) Nie wiem, jak mogą to robić. Będę o tym mówić później. Dostanę na ten temat pełen raport
— kontynuował prezydent USA.
Europa musi bardzo uważać. Robią dużo rzeczy. Chcemy, by Europa pozostała Europą. Europa zmierza w złym kierunku. To bardzo złe, bardzo złe dla ludzi. Nie chcemy, by Europa się tak bardzo zmieniała
— dodał.
Kara dla serwisu Muska
Komisja Europejska nałożyła na platformę X karę wysokości 120 mln euro za nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie przejrzystości. Jest to pierwsza kara nałożona przez KE na cyfrowego giganta od wejścia DSA w życie.
W ramach prowadzonego przez ostatnie dwa lata postępowania wobec X KE doszła do wniosku, że platforma Muska łamie trzy przepisy DSA: w sposób wprowadzający w błąd stosuje „niebieski znaczek” do weryfikacji użytkowników, nie ma przejrzystego repozytorium reklam oraz nie udostępnia danych do badań w sposób zgodny z regulacjami.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił, że grzywna to atak na wszystkie amerykańskie platformy technologiczne i amerykański naród ze strony zagranicznych rządów. Musk, do którego należy ukarana platforma, w serii wpisów wzywał do rozwiązania UE.
Adam Kacprzak/PAP/X
