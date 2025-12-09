WIDEO

Kara Komisji Europejskiej dla serwisu X. Trump zabiera głos: "To okropne"; "Chcemy, by Europa pozostała Europą. Zmierza w złym kierunku"

  • Świat
  • opublikowano:
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Elon Musk nie dzwonił do niego, by prosić go o pomoc w tej sprawie / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Elon Musk nie dzwonił do niego, by prosić go o pomoc w tej sprawie / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Prezydent USA Donald Trump nazwał karę nałożoną przez Komisję Europejską na platformę X Elona Muska „okropną”. „Europa musi bardzo uważać. Robią dużo rzeczy. Chcemy, by Europa pozostała Europą. Europa zmierza w złym kierunku” - dodał.

To jest okropne

— odpowiedział Trump, pytany przez dziennikarza o karę dla X. Poinformował, że Elon Musk nie dzwonił do niego, by prosić go o pomoc w tej sprawie.

Ale to trudna sprawa. Nie sądzę, by to było słuszne. (…) Nie wiem, jak mogą to robić. Będę o tym mówić później. Dostanę na ten temat pełen raport

— kontynuował prezydent USA.

Europa musi bardzo uważać. Robią dużo rzeczy. Chcemy, by Europa pozostała Europą. Europa zmierza w złym kierunku. To bardzo złe, bardzo złe dla ludzi. Nie chcemy, by Europa się tak bardzo zmieniała

— dodał.

Kara dla serwisu Muska

Komisja Europejska nałożyła na platformę X karę wysokości 120 mln euro za nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie przejrzystości. Jest to pierwsza kara nałożona przez KE na cyfrowego giganta od wejścia DSA w życie.

W ramach prowadzonego przez ostatnie dwa lata postępowania wobec X KE doszła do wniosku, że platforma Muska łamie trzy przepisy DSA: w sposób wprowadzający w błąd stosuje „niebieski znaczek” do weryfikacji użytkowników, nie ma przejrzystego repozytorium reklam oraz nie udostępnia danych do badań w sposób zgodny z regulacjami.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił, że grzywna to atak na wszystkie amerykańskie platformy technologiczne i amerykański naród ze strony zagranicznych rządów. Musk, do którego należy ukarana platforma, w serii wpisów wzywał do rozwiązania UE.

CZYTAJ TAKŻE:

— Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę X. Kar za brak transparentności uniknął z kolei chiński TikTok

— Wpis Tuska zauważony za oceanem. Rozbawiony właściciel X odpowiada premierowi. „Jeśli połączysz Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymasz…”

— Kara na X „wierzchołkiem góry lodowej”. Mocne słowa zastępcy sekretarza Stanu USA. Musk dodaje: „UE powinna być rozwiązana”

Adam Kacprzak/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych