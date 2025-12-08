Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia wizyty na Ukrainie. Wyraził gotowość do odwiedzenia Polski, jeśli otrzyma zaproszenie. Podkreślił, że jest to dla niego ważne i wyraził wdzięczność wobec Polski za pomoc i wsparcie.
Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) – oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce – zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne
— oznajmił Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.
Ukraina „szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera” – zaznaczył Zełenski.
Zełenski przeprowadził dziś w Londynie rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.
Co mówi Kancelaria Prezydenta RP?
W październiku br. rzecznik prezydenta dopytywany w Telewizji wPolsce24, o to kiedy prezydent Nawrocki odwiedzi Kijów, Rafał Leśkiewicz wskazał, że „przede wszystkim zapraszamy prezydenta Zełenskiego do Polski”.
Jest wiele spraw do załatwienia i zaproszenia są oczywiście skierowane. Bez wątpienia pan prezydent Zełenski powinien się pojawić w Polsce i na pewno zostanie przyjęty przez pana prezydenta Karola Nawrockiego (…). Zatem nie rozumiem retoryki, która odnosi się do tego, że pan prezydent nie chce się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Chcemy się spotkać, ale w Polsce
— mówił.
Z kolei pod koniec listopada ukazał się sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że 51,6 proc. ankietowanych uważa, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien jako pierwszy przyjechać do prezydenta Karola Nawrockiego.
27 października ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiadomił w komentarzu dla państwowej agencji Ukrinform, że strona ukraińska zaproponowała stronie polskiej kilka możliwych terminów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie.
Dla Ukrainy i Polski ważne są kontakty prezydentów. Zaproponowałem kilka terminów, które zostały przyjęte przez stronę polską do rozpatrzenia. Żadnej negatywnej odpowiedzi nie było
— podkreślił Bodnar.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Rafał Leśkiewicz: Oczekujemy wyraźnych sygnałów ze strony Kijowa. Prezydent Zełenski powinien się pojawić w Polsce
— Będzie spotkanie Nawrocki-Zełenski? Przydacz: „Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezydent Ukrainy wsiadł w pociąg i przyjechał”
— To Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Karola Nawrockiego! Tak uważa większość Polaków. SONDAŻ
Adam Kacprzak/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747757-zelenski-zaprosil-nawrockiego-do-zlozenia-wizyty-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.