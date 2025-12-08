PILNE

Zełenski poinformował, że zaprosił Nawrockiego do złożenia wizyty na Ukrainie. "Proszę wybrać dowolną datę". A czy sam odwiedzi Polskę?

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Londynie / autor: PAP/EPA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Londynie / autor: PAP/EPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia wizyty na Ukrainie. Wyraził gotowość do odwiedzenia Polski, jeśli otrzyma zaproszenie. Podkreślił, że jest to dla niego ważne i wyraził wdzięczność wobec Polski za pomoc i wsparcie.

Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) – oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce – zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne

— oznajmił Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.

Ukraina „szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera” – zaznaczył Zełenski.

Zełenski przeprowadził dziś w Londynie rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Co mówi Kancelaria Prezydenta RP?

W październiku br. rzecznik prezydenta dopytywany w Telewizji wPolsce24, o to kiedy prezydent Nawrocki odwiedzi Kijów, Rafał Leśkiewicz wskazał, że „przede wszystkim zapraszamy prezydenta Zełenskiego do Polski”.

Jest wiele spraw do załatwienia i zaproszenia są oczywiście skierowane. Bez wątpienia pan prezydent Zełenski powinien się pojawić w Polsce i na pewno zostanie przyjęty przez pana prezydenta Karola Nawrockiego (…). Zatem nie rozumiem retoryki, która odnosi się do tego, że pan prezydent nie chce się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Chcemy się spotkać, ale w Polsce

— mówił.

Z kolei pod koniec listopada ukazał się sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że 51,6 proc. ankietowanych uważa, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien jako pierwszy przyjechać do prezydenta Karola Nawrockiego.

27 października ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiadomił w komentarzu dla państwowej agencji Ukrinform, że strona ukraińska zaproponowała stronie polskiej kilka możliwych terminów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie.

Dla Ukrainy i Polski ważne są kontakty prezydentów. Zaproponowałem kilka terminów, które zostały przyjęte przez stronę polską do rozpatrzenia. Żadnej negatywnej odpowiedzi nie było

— podkreślił Bodnar.

CZYTAJ TAKŻE:

— TYLKO U NAS. Rafał Leśkiewicz: Oczekujemy wyraźnych sygnałów ze strony Kijowa. Prezydent Zełenski powinien się pojawić w Polsce

— Będzie spotkanie Nawrocki-Zełenski? Przydacz: „Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezydent Ukrainy wsiadł w pociąg i przyjechał”

— To Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Karola Nawrockiego! Tak uważa większość Polaków. SONDAŻ

Adam Kacprzak/PAP/wPolityce.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych