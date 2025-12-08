Czy rząd dobrze wykorzysta te środki? KE wypłaciła Polsce 76 mln euro na pomoc w walce ze skutkami powodzi z jesieni 2024 roku

Komisja Europejska wypłaciła z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) 76 mln euro Polsce i 32 mln euro Austrii. Środki trafią na pomoc w walce ze skutkami powodzi z jesieni 2024 r. Jednocześnie Cypr otrzymał 2,3 mln euro wsparcia na pomoc w związku ze skutkami pożarów, które nawiedziły kraj w lipcu 2025 r.

Środki trafiły do Polski i Austrii po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę UE (państwa członkowskie) wniosku KE o ich uruchomienie.

Powódź z 2024 roku

We wrześniu i październiku 2024 r. intensywne i długotrwałe opady spowodowały rozległe powodzie w wielu państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Wsparcie z Funduszu ma pomóc w odbudowie infrastruktury, m.in. transportowej, czy wodno-ściekowej. Fundusz może finansować działania ratunkowe i naprawcze retroaktywnie – od pierwszego dnia wystąpienia katastrofy.

Cypr wystąpił o pomoc z Funduszu w październiku 2025 r. po pożarach, które w lipcu zniszczyły infrastrukturę w regionach Limassol i Pafos, w tym szkoły i placówki ochrony zdrowia.

Tak wygląda sytuacja na południu Polski rok po powodzi. Ponad połowa poszkodowanych nadal prowadzi remonty m.in. w Głuchołazach

Kierwiński rok po powodzi: „Nigdy w historii pomoc nie była tak wielka”. A mieszkańcy Kłodzka nadal żyją w tragicznych warunkach!

Adam Stankiewicz/PAP

