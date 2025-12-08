W Londynie doszło do spotkania premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Liderzy spotkali się, żeby omówić rozmowy pokojowe, jakie toczą się w sprawie wojny Ukrainy z Rosją.
Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow przedstawił dziś prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wyniki pracy ukraińskiej delegacji w Stanach Zjednoczonych oraz przekaże informacje dotyczące wszystkich aspektów dialogu z USA.
Najważniejszym zadaniem ukraińskiej ekipy było uzyskanie od strony amerykańskiej pełnych informacji na temat jej rozmów w Moskwie oraz wszystkich projektów aktualnych propozycji, aby omówić je szczegółowo z prezydentem Ukrainy. Razem ze wszystkimi partnerami musimy zrobić wszystko, aby godnie zakończyć tę wojnę. Dzisiaj przekazaliśmy prezydentowi Ukrainy pełną informację na temat wszystkich aspektów dialogu ze stroną amerykańską oraz wszystkie dokumenty
— napisał Umierow w komunikatorze Telegram.
Dodał, że jego praca razem z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Andrijem Hnatowem z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa była konstruktywna.
Wczoraj prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest rozczarowany, bo - jak stwierdził - przywódca Ukrainy nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego. Według Trumpa Rosja zgadza się na wypracowaną propozycję.
CZYTAJ TAKŻE: Trump: Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, że prezydent Zełenski jeszcze nie przeczytał propozycji
Zełenski w drodze do Londynu
W drodze do Londynu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu agencji Bloomberg. Powiedział, że Ukraina naciska na zawarcie odrębnego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z zachodnimi sojusznikami, przede wszystkim z USA.
Jest jedno pytanie, na które ja – i wszyscy Ukraińcy – chcemy uzyskać odpowiedź: co zrobią nasi partnerzy, jeśli Rosja ponownie rozpocznie wojnę?
— powiedział Zełenski.
Jak potwierdziła rzecznik Komisji Europejskiej Paula Pinho, dziś wieczorem ukraiński prezydent spotka się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz szefem Rady Europejskiej Antonio Costą. Rozmowy będą dotyczyć m.in. trwających dyskusji na temat pokoju na Ukrainie, a także wykorzystania tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, finansowanej z zamrożonych rosyjskich aktywów.
Mereżko: Negocjacje USA-Ukraina? Jestem sceptyczny
Europa powinna mieć jedno, spójne stanowisko w stosunkach z prezydentem USA Donaldem Trumpem - powiedział w rozmowie ze stacją BBC przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentu Ukrainy Ołeksandr Mereżko.
Deputowany wyraził wdzięczność za pomoc i wsparcie jakie Ukraina otrzymuje od swoich sojuszników. Dodał, że z dużym optymizmem oczekuje spotkania w Londynie prezydenta Ukrainy z przywódcami sojuszu E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
W wywiadzie dla BBC Mereżko powiedział, że współpraca trzech europejskich mocarstw z Ukrainą to „niezwykle skuteczny” format komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi, mający na celu „przekonanie prezydenta Trumpa, aby stanął po właściwej stronie historii”.
Zapytany o relacje z amerykańskim przywódcą, deputowany stwierdził, że jest „bardzo sceptyczny” co do wyników negocjacji prowadzonych z USA. Żądania, które kieruje w stronę Ukrainy rosyjski przywódca Władimir Putin nazwał „absurdalnymi i absolutnie nie do przyjęcia”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rosyjskie aktywa i pożyczka reparacyjna dla Ukrainy. „Czas jest najważniejszy”. Tusk podpisał się pod listem do Brukseli
„Amerykanie wywierają presję”
Francuska agencja AFP podała dziś powołując się na źródło, że USA naciskają na Ukrainę, by szybciej przyjęła plan w sprawie zakończenia wojny. Najtrudniejsze w negocjacjach pozostają sprawy terytorialne - dodał rozmówca, którego AFP określa jako wysokie rangą źródło zbliżone do sprawy.
Źródło, mające informacje na temat ostatnich negocjacji amerykańsko-ukraińskich, powiedziało, że Waszyngton naciska na Kijów, by szybciej przyjął plan zakończenia wojny.
Amerykanie wywierają presję w rodzaju „szybciej, szybciej, szybciej”, ale strona ukraińska „nie może się zgodzić bez zbadania wszystkich szczegółów”
— dodało źródło.
Podkreśliło, że Rosja stara się znaleźć wszelkie sposoby, by Ukraina straciła Donbas i chce, by siły ukraińskie wycofały się z tych obszarów, które Ukraińcy wciąż kontrolują.
Spotkanie Zełenskiego z liderami E3
Szef brytyjskiego rządu wyraził przekonanie, że negocjacje pokojowe w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą znalazły się na „krytycznym etapie”.
W odpowiedzi na słowa Starmera Zełenski podziękował brytyjskiemu premierowi za zorganizowanie spotkania na Downing Street. W jego opinii jest to ważny moment, by omówić wszystkie „wrażliwe” kwestie.
Rzecz, która jest dziś bardzo ważna to jedność Europy, Ukrainy i USA
— powiedział ukraiński przywódca, dodając, że są sprawy, „z którymi nie poradzimy sobie bez Amerykanów (…) i z którymi nie poradzimy sobie bez Europy”.
Macron: „Wszyscy popieramy Ukrainę”
Wszyscy popieramy Ukrainę i (dążenie do) pokoju
— powiedział Macron, podkreślając, że kraje partnerskie Kijowa „mają wiele kart w rękach”.
Gospodarka rosyjska zaczyna cierpieć, zwłaszcza po naszych ostatnich sankcjach
— oznajmił.
Prezydent Francji wspomniał także o konieczności znalezienia sposobu na zbliżenie Europy i Stanów Zjednoczonych w celu uzgodnienia dalszej drogi w rozmowach pokojowych.
Merz: „Los tego kraju jest losem Europy”
W opinii Merza najbliższe dni „mogą to być decydujące (…) dla nas wszystkich” w sprawie Ukrainy. Zapewnił, że zarówno Niemcy, jak też Wielka Brytania i Francja „nadal zdecydowanie popierają Ukrainę”.
Los tego kraju jest losem Europy
— dodał.
Kanclerz Niemiec wyraził „sceptycyzm” co do „niektórych szczegółów zawartych w dokumentach (planu pokojowego) strony amerykańskiej”. Dodał, że będzie to jeden z tematów poruszonych podczas dyskusji w Londynie.
Po krótkim spotkaniu z mediami przywódcy kontynuują rozmowy za zamkniętymi drzwiami.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747736-zelenski-rozmawia-z-liderami-e3-w-londynie-tematem-pokoj
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.