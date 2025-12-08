Strzelanina w największym centrum handlowym w Oslo! Ewakuowano cały budynek. Policja zatrzymała podejrzanego

  • Świat
  • opublikowano:
Norweska policja (zdjęcie ilustracyjne) / autor: Wikimedia Commons/Ralf Roletschek - Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35389324
Norweska policja (zdjęcie ilustracyjne) / autor: Wikimedia Commons/Ralf Roletschek - Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35389324

W największym centrum handlowym w Oslo Storo Storsenter doszło przed południem do strzelaniny. Policja zatrzymała podejrzanego. Na ten moment brak informacji o poszkodowanych.

W centrum handlowym Storo Storsenter w stolicy Norwegii, Oslo, doszło dziś przed godz. 11 do strzelaniny, ale na razie nie ma informacji o ofiarach - poinformowała policja. Funkcjonariusze zatrzymali domniemanego sprawcę.

Dom towarowy został ewakuowany, a na miejsce zdarzenia skierowano kilkanaście radiowozów i karetki pogotowia. Śledczy zwrócili się do mieszkańców, by unikali tego miejsca.

Policja zatrzymała podejrzanego 19-latka

Po przeszukaniu budynku obiekt został ponownie otwarty ok. godz. 11.40.

Zatrzymano 19-latka, który miał oddać strzały. Znaleziono przy nim broń palną, amunicję, kij bejsbolowy i nóż.

Storo Storsenter to jeden z największych obiektów handlowych w Oslo. Liczy 56 tys. m kw. powierzchni i mieści ponad 140 sklepów.

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych