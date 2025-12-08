W największym centrum handlowym w Oslo Storo Storsenter doszło przed południem do strzelaniny. Policja zatrzymała podejrzanego. Na ten moment brak informacji o poszkodowanych.
W centrum handlowym Storo Storsenter w stolicy Norwegii, Oslo, doszło dziś przed godz. 11 do strzelaniny, ale na razie nie ma informacji o ofiarach - poinformowała policja. Funkcjonariusze zatrzymali domniemanego sprawcę.
Dom towarowy został ewakuowany, a na miejsce zdarzenia skierowano kilkanaście radiowozów i karetki pogotowia. Śledczy zwrócili się do mieszkańców, by unikali tego miejsca.
Policja zatrzymała podejrzanego 19-latka
Po przeszukaniu budynku obiekt został ponownie otwarty ok. godz. 11.40.
Zatrzymano 19-latka, który miał oddać strzały. Znaleziono przy nim broń palną, amunicję, kij bejsbolowy i nóż.
Storo Storsenter to jeden z największych obiektów handlowych w Oslo. Liczy 56 tys. m kw. powierzchni i mieści ponad 140 sklepów.
