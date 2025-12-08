Przywódcy siedmiu państw UE, w tym premier Donald Tusk, we wspólnym liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen zaapelowali o szybkie przyjęcie unijnego mechanizmu wsparcia Ukrainy opartego na tzw. pożyczce reparacyjnej wykorzystującej zamrożone rosyjskie aktywa.
„Długoterminowe, silne wsparcie”
Pod listem podpisali się przywódcy Estonii, Finlandii, Irlandii, Łotwy, Litwy i Szwecji, a także Tusk.
Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku Europa niezłomnie wspiera Ukrainę. Robimy to, ponieważ jest to moralnie słuszne, ale także dlatego, że imperialistyczne ambicje Rosji zagrażają bezpieczeństwu Europy poza Ukrainą. Dlatego Ukraina walczy również o naszą wolność i nasze wartości. Jesteśmy zdecydowani znaleźć długoterminowe, silne wsparcie, które wzmocni Ukrainę
— napisano w liście.
„Czas jest najważniejszy”
Liderzy państw sygnatariuszy stwierdzili, że propozycja dotycząca pożyczki reparacyjnej, finansowanej wykorzystującej zamrożone rosyjskie aktywa jest wykonalnym finansowo i politycznie realistycznym rozwiązaniem, uwzględniającym fundamentalną zasadę prawa Ukrainy do odszkodowania za szkody wyrządzone przez rosyjską agresją.
Czas jest najważniejszy. Podejmując decyzję w sprawie pożyczki reparacyjnej na szczycie UE w grudniu, mamy szansę wzmocnić pozycję Ukrainy w jej obronie i zapewnić jej lepszą pozycję do negocjacji sprawiedliwego i trwałego pokoju
— czytamy w liście.
Zgodnie z propozycją KE zamrożone od 2022 r. aktywa rosyjskiego banku centralnego mają zostać wykorzystane do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Ta ma oddać pieniądze, gdy Rosja wypłaci jej odszkodowanie za straty wojenne.
Do tego rozwiązania nie jest przekonana Belgia, w której znajduje się izba rozliczeniowa Euroclear przechowująca większość zamrożonych środków. Premier de Wever wielokrotnie powtarzał, że Belgia nie jest gotowa na takie rozwiązanie, ponieważ obawia się, iż będzie musiała sama wypłacić pieniądze Rosji, jeśli ta wygra w sądzie.
Spotkanie w Londynie
List ten podpisały państwa, które będą nieobecne podczas dzisiejszych rozmów w Londynie z Wołodymyrem Zełenskim na temat negocjacji mających na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Nie jest to spotkanie zaangażowana także Polska. Przypomnijmy, obecni będą wyłącznie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Londyńskie rozmowy na wysokim szczeblu odbędą się po trzydniowych negocjacjach prowadzonych przez delegacje Ukrainy i USA na Florydzie, podczas których Kijów naciskał na wprowadzenie zmian w proponowanym przez Waszyngton planie pokojowym.
