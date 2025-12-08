Na granicy Tajlandii i Kambodży wybuchły nowe starcia zbrojne, niespełna dwa miesiące po zawarciu wynegocjowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienia o zawieszeniu broni. Rzecznik armii tajlandzkiej poinformował o śmierci co najmniej jednego żołnierza.
Obie strony oskarżają się nawzajem
Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul oświadczył, że choć jego kraj jest przeciwko przemocy, to wojsko tajlandzkie jest gotowe do podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności kraju.
Obie strony oskarżyły się nawzajem o przeprowadzenie nalotów wzdłuż spornej granicy po tygodniach narastającego napięcia i wcześniejszym zawieszeniu realizacji porozumienia o rozejmie - poinformował portal CNN.
Zginął jeden żołnierz
Rzecznik tajlandzkiej armii generał Winthai Suvaree powiedział, że naloty były wymierzone w kambodżańską infrastrukturę wojskową i były odwetem za wcześniejszy atak, w którym zginął tajlandzki żołnierz.
Celem były stanowiska (…) w rejonie przełęczy Chong An Ma, ponieważ stamtąd użyto artylerii i moździerzy do ataku na naszą bazę Anupong, gdzie zginął jeden żołnierz
— powiedział Suvaree.
Tajlandzka armia poinformowała w oświadczeniu, że Kambodża rozpoczęła ataki około godz. 3 nad ranem. Wojsko Kambodży miało przesunąć swe jednostki bojowe i przygotować elementy wsparcia ogniowego – działania, które mogły stanowić zagrożenie dla obszaru przygranicznego Tajlandii.
Ministerstwo obrony Kambodży zaprzeczyło na platformie X tym zarzutom, nazywając je „fałszywymi informacjami”.
Kierując się duchem przestrzegania wszystkich wcześniejszych porozumień i pokojowego rozwiązywania konfliktów zgodnie z prawem międzynarodowym, Kambodża nie odpowiedziała w ogóle podczas obu ataków i nadal monitoruje sytuację z najwyższą czujnością i najwyższą ostrożnością
— przekazał resort.
W październiku podpisano porozumienie
Prezydent Trump określił jako historyczne wydarzenie podpisanie porozumienia 26 października między dwoma sąsiadami z Azji Południowo-Wschodniej, którzy od dawna toczą spór graniczny. Do podpisania dokumentu doszło po pięciu dniach lipcowych walk między Tajlandią i Kambodżą na lądzie i w powietrzu, w których zginęły co najmniej 43 osoby, a około 300 tys. zostało zmuszonych do ewakuacji - przypomniała AFP.
Adam Kacprzak/PAP
