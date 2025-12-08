Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest rozczarowany, bo - jak stwierdził - przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego. Według Trumpa Rosja zgadza się na wypracowaną propozycję. Nowy tydzień będzie obfitował w wydarzenia dyplomatyczne związane z wysiłkami na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie - zapowiedział z kolei w komunikacie wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Zełenski.
Rozmawialiśmy z prezydentem (Władimirem) Putinem i z ukraińskimi przywódcami, w tym z prezydentem Zełenskim. Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, że prezydent Zełenski jeszcze nie przeczytał propozycji. To było kilka godzin temu
— oświadczył Trump wieczorem czasu miejscowego.
Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o jego następne kroki po niedawnych rozmowach na temat zakończenia wojny na Ukrainie.
Jego ludziom to się bardzo podoba. Rosja nie ma nic przeciwko. Rosja pewnie wolałaby mieć cały kraj. (…) Ale myślę, że Rosja się zgadza. Ale nie wiem, czy zgadza się z tym Zełenski. Jego ludziom to się bardzo podoba, ale on tego nie przeczytał
— powiedział Trump przed rozpoczęciem gali wręczenia prestiżowych nagród Kennedy Center Honors za wkład w dorobek kultury, której był gospodarzem.
Zapowiedź Zełenskiego
Ukraiński lider na opublikowanym wieczorem nagraniu przyznał, że rozmowy z przedstawicielami USA w sprawie planu pokojowego były merytoryczne, ale niełatwe. Jak zapowiedział, nowy tydzień będzie obfitował w wydarzenia dyplomatyczne związane z wysiłkami na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie.
Rozpoczynamy nowy tydzień aktywności dyplomatycznej - będą konsultacje z europejskimi przywódcami. Przede wszystkim dyskutowane będą kwestie bezpieczeństwa (…), pakiety wsparcia dla naszej obronności, (…)długoterminowe finansowanie Ukrainy. Oczywiście będziemy rozmawiać również o (…) wspólnym stanowisku negocjacyjnym
— poinformował prezydent Zełenski.
Ukraiński lider wspomniał również o „merytorycznych rozmowach z przedstawicielami prezydenta USA” w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, podkreślając, że były one konstruktywne, ale niełatwe.
Amerykańscy przedstawiciele znają podstawowe założenia ukraińskiego stanowiska negocjacyjnego
— oświadczył Zełenski w swoim wieczornym oświadczeniu wideo.
Prezydent Ukrainy poinformował przedwczoraj, że przeprowadził rozmowę telefoniczną ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem i zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem na temat kluczowych kwestii dotyczących zakończenia rozlewu krwi i zapobieżenia kolejnej zbrojnej agresji Rosji.
Ukraiński przywódca dodał, że oczekuje szczegółowych informacji na temat wszystkich kwestii, które były omawiane podczas niedawnych rozmów amerykańsko-rosyjskich w Moskwie.
Podczas rozmów na Florydzie tydzień temu stronę amerykańską reprezentowali specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner, zaś stronę ukraińską Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generał Andrij Hnatow.
Niektóre kwestie można omówić tylko osobiście: Umierow i Hnatow będą mi zgłaszać tematy, a ja będę rozmawiał z przywódcami Europy - mamy zaplanowane spotkania w Londynie, a także w Brukseli
— dodał Zełenski. Jednocześnie wyraził podziękowanie Witkoffowi i Kushnerowi za - jak się wyraził - gotowość prowadzenia negocjacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Rozmowy ze Starmerem, Macronem i Merzem
Dziś w Londynie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą omawiać z prezydentem Ukrainy amerykańskie propozycje dotyczące zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.
Adam Kacprzak/PAP
