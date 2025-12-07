Trwa 1384. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 8 grudnia 2025 r.
13:53. Zełenski: Podział w kwestiach terytorialnych
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w rozmowie z agencją Bloomberg, że istnieją „wizje USA, Rosji i Ukrainy” na temat tego, jak rozwiązać problemy terytorialne w ramach przyszłego porozumienia pokojowego, i dotąd nie ma jednolitego stanowiska w sprawie Donbasu. Dodał, że Ukraina naciska na zawarcie odrębnego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z zachodnimi sojusznikami, przede wszystkim z USA.
„Jest jedno pytanie, na które ja – i wszyscy Ukraińcy – chcemy uzyskać odpowiedź: co zrobią nasi partnerzy, jeśli Rosja ponownie rozpocznie wojnę?” – powiedział Zełenski.
13:04. Pożar w rosyjskiej Kaszyrze
W miejscowości Kaszyra w obwodzie moskiewskim zapalił się budynek miejscowej administracji. Co najmniej 412 osób zostało ewakuowanych. Jak na razie lokalne władze nie skomentowały zdarzenia - pisze Biełsat.
2:30. Ukraiński deputowany: Europa potrzebuje spójnego stanowiska wobec Trumpa
Europa powinna mieć jedno, spójne stanowisko w stosunkach z prezydentem USA Donaldem Trumpem – powiedział w rozmowie ze stacją BBC przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentu Ukrainy Ołeksandr Mereżko. Wyraził wdzięczność za pomoc i wsparcie jakie Ukraina otrzymuje od swoich sojuszników. Dodał, że z dużym optymizmem oczekuje poniedziałkowego spotkania w Londynie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami sojuszu E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
W wywiadzie dla BBC Mereżko powiedział, że współpraca trzech europejskich mocarstw z Ukrainą to „niezwykle skuteczny” format komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi, mający na celu „przekonanie prezydenta Trumpa, aby stanął po właściwej stronie historii”.
Zapytany o relacje z amerykańskim przywódcą, deputowany stwierdził, że jest „bardzo sceptyczny” co do wyników negocjacji prowadzonych z USA. Żądania, które kieruje w stronę Ukrainy rosyjski przywódca Władimir Putin nazwał „absurdalnymi i absolutnie nie do przyjęcia”.
11:55. Pięć osób zginęło w obwodzie charkowskim w ciągu doby
Wojska Rosji przeprowadziły w ciągu ostatniej doby ataki na dziesięć miejscowości w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, w wyniku których co najmniej pięć osób zginęło, a 11 zostało rannych – poinformował szef administracji tego regionu Ołeh Syniehubow.
„W ciągu ostatniej doby wrogie ataki dotknęły dziesięć miejscowości w obwodzie charkowskim. W wyniku ostrzału zginęło pięć osób, a 11 zostało rannych” - napisał Syniehubow w komunikatorze Telegram. Szef administracji przekazał, że uszkodzono i zniszczono obiekty infrastruktury cywilnej m.in. budynek wielorodzinny, dom prywatny i przedsiębiorstwo cywilne. Dodał, że punkt ewakuacyjny w Łozowej przyjął w ciągu doby 23 osoby.
Syniehubow zauważył, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 164 starcia zbrojne. Ukraińskie wojska powstrzymały cztery ataki sił rosyjskich w rejonie Wołczańska, a na kierunku kupiańskim miały miejsce dwa ataki wroga.
Według ukraińskiego projektu analitycznego DeepState, rosyjskie wojska posunęły się naprzód w Wołczańsku i w pobliżu Tychego - miejscowości przy granicy z Rosją w obwodzie charkowskim.
11:45. Nocny atak na obwód sumski
Tej nocy Rosjanie zaatakowali obwód sumski. Co najmniej 7 osób zostało rannych. Rosyjski dron trafił w blok mieszkalny, większość mieszkańców zdążyła zejść do piwnicy.
11:30. Umierow: Zełenski otrzyma dziś informacje dotyczące planu pokojowego
Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow przedstawi dziś prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wyniki pracy ukraińskiej delegacji w Stanach Zjednoczonych oraz przekaże informacje dotyczące wszystkich aspektów dialogu z USA.
„Najważniejszym zadaniem ukraińskiej ekipy było uzyskanie od strony amerykańskiej pełnych informacji na temat jej rozmów w Moskwie oraz wszystkich projektów aktualnych propozycji, aby omówić je szczegółowo z prezydentem Ukrainy. Razem ze wszystkimi partnerami musimy zrobić wszystko, aby godnie zakończyć tę wojnę. Dzisiaj przekażemy prezydentowi Ukrainy pełną informację na temat wszystkich aspektów dialogu ze stroną amerykańską oraz wszystkie dokumenty” – napisał Umierow w komunikatorze Telegram. Dodał, że jego praca razem z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Andrijem Hnatowem z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa była konstruktywna.
Wcześniej w niedzielę prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest rozczarowany, bo - jak stwierdził - przywódca Ukrainy nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego. Według Trumpa Rosja zgadza się na wypracowaną propozycję.
@!@ 11:01. Starmer spotka się z przywódcami Ukrainy, Francji i Niemiec
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer spotka się dziś w Londynie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Tematem rozmów będą negocjacje mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie.
Biuro brytyjskiego szefa rządu podało, że przywódcy skupią się na „trwających negocjacjach pokojowych i kolejnych krokach”, jakie należy podjąć.
10:10. Nocny atak na Fastów
W nocy rosyjskie drony atakowały Fastów w obwodzie kijowskim. W wyniku ataku w mieście doszło do pożarów. Uszkodzone zostały dachy dwóch budynków.
09:30. Akcja strażacka po nocnych atakach
W wyniku nocnych ataków wojsk rosyjskich na terenie obwodu dniepropietrowskiego jedna osoba zginęła, a pięć odniosło obrażenia - podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Według tego źródła, doszło do pożarów kilku budynków, a kilka kolejnych domów zostało uszkodzonych. Wszystkie pożary zostały ugaszone - głosi komunikat.
08:07. Ropa drożeje po doniesieniach ws. zakupów Indii i ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną
Ceny ropy na globalnych rynkach idą w górę na początku nowego tygodnia handlu. Inwestorzy monitorują informacje o kupowaniu rosyjskiej ropy przez Indie i doniesienia o ukraińskich atakach na rosyjską infrastrukturę energetyczną - informują maklerzy
07:43. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 810 żołnierzy (łącznie 1 181 680 od początku pełnoskalowej wojny).
07:05. Trump rozczarowany: Zełenski nie przeczytał propozycji
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest rozczarowany, bo - jak stwierdził - przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego. Według Trumpa Rosja zgadza się na wypracowaną propozycję.
Rozmawialiśmy z prezydentem (Władimirem) Putinem i z ukraińskimi przywódcami, w tym z prezydentem Zełenskim. Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, że prezydent Zełenski jeszcze nie przeczytał propozycji. To było kilka godzin temu
— oświadczył Trump wieczorem czasu miejscowego.
Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o jego następne kroki po niedawnych rozmowach na temat zakończenia wojny na Ukrainie.
Jego ludziom to się bardzo podoba. Rosja nie ma nic przeciwko. Rosja pewnie wolałaby mieć cały kraj. (…) Ale myślę, że Rosja się zgadza. Ale nie wiem, czy zgadza się z tym Zełenski. Jego ludziom to się bardzo podoba, ale on tego nie przeczytał
— powiedział Trump przed rozpoczęciem gali wręczenia prestiżowych nagród Kennedy Center Honors za wkład w dorobek kultury, której był gospodarzem.
06:30. Zapowiedź Zełenskiego
Nowy tydzień będzie obfitował w wydarzenia dyplomatyczne związane z wysiłkami na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie - zapowiedział z kolei w komunikacie wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Zełenski.
Rozpoczynamy nowy tydzień aktywności dyplomatycznej - będą konsultacje z europejskimi przywódcami. Przede wszystkim dyskutowane będą kwestie bezpieczeństwa (…), pakiety wsparcia dla naszej obronności, (…)długoterminowe finansowanie Ukrainy. Oczywiście będziemy rozmawiać również o (…) wspólnym stanowisku negocjacyjnym
— poinformował prezydent Zełenski.
Ukraiński lider wspomniał również o „merytorycznych rozmowach z przedstawicielami prezydenta USA” w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, podkreślając, że były one konstruktywne, ale niełatwe.
Amerykańscy przedstawiciele znają podstawowe założenia ukraińskiego stanowiska negocjacyjnego
— oświadczył Zełenski w swoim wieczornym oświadczeniu wideo.
00:01. Zełenski: Ukraina zasługuje na godny pokój, a jego nadejście zależy wyłącznie od Rosji
Ukraina zasługuje na godny pokój, a jego nadejście zależy wyłącznie od Rosji – od naszej zbiorowej presji na Rosję oraz od rozsądnej pozycji negocjacyjnej Stanów Zjednoczonych, Europy i wszystkich naszych partnerów
— podkreślił we wpisie na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Rosja musi ponieść odpowiedzialność za swoje działania – za codzienne strajki, za ciągły terror wobec naszego narodu i za samą wojnę
— dodał.
red/PAP/X/FB
