Trwa 1383. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 8 grudnia 2025 r.
00:01. Zełenski: Ukraina zasługuje na godny pokój, a jego nadejście zależy wyłącznie od Rosji
Ukraina zasługuje na godny pokój, a jego nadejście zależy wyłącznie od Rosji – od naszej zbiorowej presji na Rosję oraz od rozsądnej pozycji negocjacyjnej Stanów Zjednoczonych, Europy i wszystkich naszych partnerów
— podkreślił we wpisie na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Rosja musi ponieść odpowiedzialność za swoje działania – za codzienne strajki, za ciągły terror wobec naszego narodu i za samą wojnę
— dodał.
