„Blisko 50 rozmów z udziałem obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy nagrały służby bezpieczeństwa Portugalii, kiedy był premierem” – poinformował tygodnik „Sabado”. Działania portugalskich służb miały związek z aferą korupcyjną pod kryptonimem „Influencer”.
Jak ustaliła gazeta, która dotarła do nagrań, przejęcie rozmów Costy z lat 2020-2022 wynikało nie tyle z faktu podsłuchiwania byłego premiera, ile z inwigilacji osób z bliskiego otoczenia socjalistycznego polityka, które były objęte śledztwem.
Nagrania z podsłuchów
Ujawnione nagrania z podsłuchów dotyczą około 20 polityków i biznesmenów związanych z trzema rządami Costy z lat 2015-2024.
Wpływ na złożenie dymisji przez premiera Costę pod koniec 2023 r. miało m.in. stanowiące część dochodzenia odkrycie w biurze Vitora Escarii, ówczesnego szefa gabinetu premiera. Znaleziono tam 75,8 tys. euro w gotówce, a urzędnik nie potrafił wyjaśnić źródła pochodzenia pieniędzy.
Dalsze przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez Escarię, który miał opinię „prawej ręki” Costy, zakończyły się m.in. znalezieniem przenośnego dysku z danymi agentów portugalskiego wywiadu.
Dochodzenie
W związku z ujawnieniem przez „Sabado” treści podsłuchów portugalska prokuratura zapowiedziała wszczęcie dochodzenia przeciwko redakcji stołecznego tygodnika, twierdząc, że „doszło do naruszenia tajemnicy wymiaru sprawiedliwości”.
W połowie września sąd apelacyjny w Lizbonie odmówił wydania Escarii pieniędzy, które znaleziono w jego biurze. Sędziowie uznali, że „pieniądze budzą podejrzenie, iż mogą pochodzić z przestępstwa”. Początkowo bliski współpracownik Costy zaprzeczał, by należały do niego i twierdził, że w ogóle nie wiedział o tym, że w jego biurze znajdowały się trzy skrytki zawierające gotówkę.
Kilkanaście miesięcy po tym, jak policja zarekwirowała pieniądze, Escaria zmienił jednak zeznania. Zaczął twierdzić, że zabrana z jego biura gotówka w rzeczywistości była jego własnością, a pochodziła z „wynagrodzenia za doradztwo jednej z firm z Angoli”.
Adrian Siwek/PAP
