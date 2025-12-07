„Premier Izraela Benjamin Netanjahu odbył pod koniec listopada nieupublicznione spotkanie z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem, aby omówić plany administracji Trumpa dotyczące zarządzania Strefą Gazy” – poinformowało źródło zaznajomione ze sprawą w rozmowie z portalem Times of Israel.
Blair ściśle współpracuje z Jaredem Kushnerem, głównym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa i jego zięciem, w celu utworzenia tymczasowego palestyńskiego organu zarządzającego Strefą Gazy w miejsce Hamasu.
Źródło stanowczo zaprzecza doniesieniom publicznego nadawcy Kan, jakoby Blair wykorzystał spotkanie do przedstawienia planu etapowego powrotu Autonomii Palestyńskiej do Strefy Gazy.
Plan pokojowy Trumpa
Plan pokojowy prezydenta Trumpa zakłada utworzenie międzynarodowej Rady Pokoju, na której czele stanąłby amerykański prezydent. W jej skład ma wejść około 10 przywódców z krajów arabskich i zachodnich. Utworzony zostanie również międzynarodowy zarząd, w którego skład wejdą były premier Blair, doradcy Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, oraz inni wysocy rangą urzędnicy z krajów reprezentowanych w Radzie Pokoju.
Zarządowi podlegać będzie palestyński rząd technokratyczny. W jego skład miałoby wejść 12–15 Palestyńczyków z doświadczeniem w zarządzaniu i biznesie, ale pozbawionych powiązań z Hamasem, partią Fatah czy jakimkolwiek innym palestyńskim ugrupowaniem.
CZYTAJ WIĘCEJ: Izrael i Hamas zgodzili się na plan pokojowy Trumpa. Wskazano „początkową linię wycofania sił” w Strefie Gazy. Jutro kolejne negocjacje
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747667-potajemne-spotkanie-netanjahu-z-bylym-brytyjskim-premierem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.