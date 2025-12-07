Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, powołujące w resorcie sprawiedliwości oraz Federalnej Komisji Handlu (FTC) zespoły zadaniowe, które mają zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw żywności. Biały Dom podkreślił, że posłużą zwalczaniu zmów cenowych i praktyk antykonkurencyjnych.
Moja administracja podejmie działania w celu ustalenia, czy zachowania antykonkurencyjne, zwłaszcza ze strony firm kontrolowanych przez podmioty zagraniczne, zwiększają koszty utrzymania Amerykanów i zajmie się wszelkimi problemami związanymi z tymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego łańcuchów dostaw żywności
— stwierdza dokument.
Praktyki antykonkurencyjne
Reuters zauważył, że zgodnie z rozporządzeniem prokurator generalny oraz przewodniczący FTC mogą wszcząć postępowania egzekucyjne i zaproponować nowe regulacje, jeśli w toku śledztwa ujawnione zostaną praktyki antykonkurencyjne.
Fox Business podkreślił, że podjęte zostaną niezbędne i stosowne działania dla zbadania branż związanych z żywnością w ramach ich specjalizacji. Analiza ma wykazać, czy kontrola nad tymi sektorami przez podmioty zagraniczne „zwiększa koszty produktów spożywczych w Stanach Zjednoczonych lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, lub gospodarczego Amerykanów”.
Przystępne cenowo i bezpieczne dostawy żywności są kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego Ameryki. Jednak zachowania antykonkurencyjne, zwłaszcza prowadzone przez korporacje kontrolowane przez podmioty zagraniczne, zagrażają stabilności i dostępności cenowej amerykańskich dostaw żywności
— podkreślił prezydent.
Trump dodał, że w ostatnich latach niektóre firmy z amerykańskiego łańcucha dostaw żywności zawarły ugody w sprawach cywilnych, oskarżane o zmowy cenowe na dziesiątki milionów dolarów. Zwrócił też uwagę, że sektory takie jak przetwórstwo mięsa, nasiona, nawozy czy sprzęt są szczególnie podatne na zmowy cenowe i inne praktyki antykonkurencyjne.
