Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, powołujące w resorcie sprawiedliwości oraz Federalnej Komisji Handlu (FTC) zespoły zadaniowe, które mają zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw żywności. Biały Dom podkreślił, że posłużą zwalczaniu zmów cenowych i praktyk antykonkurencyjnych.

Moja administracja podejmie działania w celu ustalenia, czy zachowania antykonkurencyjne, zwłaszcza ze strony firm kontrolowanych przez podmioty zagraniczne, zwiększają koszty utrzymania Amerykanów i zajmie się wszelkimi problemami związanymi z tymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego łańcuchów dostaw żywności

— stwierdza dokument.

Praktyki antykonkurencyjne

Reuters zauważył, że zgodnie z rozporządzeniem prokurator generalny oraz przewodniczący FTC mogą wszcząć postępowania egzekucyjne i zaproponować nowe regulacje, jeśli w toku śledztwa ujawnione zostaną praktyki antykonkurencyjne.

Fox Business podkreślił, że podjęte zostaną niezbędne i stosowne działania dla zbadania branż związanych z żywnością w ramach ich specjalizacji. Analiza ma wykazać, czy kontrola nad tymi sektorami przez podmioty zagraniczne „zwiększa koszty produktów spożywczych w Stanach Zjednoczonych lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, lub gospodarczego Amerykanów”.

Przystępne cenowo i bezpieczne dostawy żywności są kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego Ameryki. Jednak zachowania antykonkurencyjne, zwłaszcza prowadzone przez korporacje kontrolowane przez podmioty zagraniczne, zagrażają stabilności i dostępności cenowej amerykańskich dostaw żywności

— podkreślił prezydent.

Trump dodał, że w ostatnich latach niektóre firmy z amerykańskiego łańcucha dostaw żywności zawarły ugody w sprawach cywilnych, oskarżane o zmowy cenowe na dziesiątki milionów dolarów. Zwrócił też uwagę, że sektory takie jak przetwórstwo mięsa, nasiona, nawozy czy sprzęt są szczególnie podatne na zmowy cenowe i inne praktyki antykonkurencyjne.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

