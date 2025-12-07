Brutalna napaść czworga dzieci na 13-latka w niemieckim Lindau. Do pobicia wykorzystali... młotki awaryjne ukradzione z autobusu

Do brutalnej napaści czworga dzieci na 13-latka doszło na dworcu autobusowym w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Do pobicia wykorzystali… młotki awaryjne ukradzione z autobusu.

Jak zauważa portal dw.com, który cytuje agencję DPA, „młotki awaryjne w autobusach mają ratować życie”, czyli są zaprojektowane specjalnie tak, aby łatwo było nimi kruszyć szkło w oknach awaryjnych.

Młotki awaryjne narzędziem przemocy

Powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych takich jak pożar, wypadek drogowy czy awaria drzwi, przez co są umieszczane w widocznych miejscach. Jak podkreślił serwis, w niemieckim Lindau młotki stały się jednak narzędziem przemocy.

Czterech chłopców w wieku od 11 do 13 lat zaatakowało 13-latka na dworcu autobusowym w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Do napaści wykorzystali właśnie młotki awaryjne, które wcześniej zabrali z autobusu. Policja podała, że ofiara była uderzana do momentu, aż przewróciła się na ziemię, po czym wszyscy napastnicy zaczęli ją wielokrotnie kopać.

Kilka jednostek policji rozpoczęło poszukiwania napastników. Zostali oni odnalezieni w pobliżu budynku policji kryminalnej, przewiezieni na komisariat i przekazani pod opiekę swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Poszkodowany 13-latek, który doznał niegroźnych obrażeń, został przewieziony do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że powodem zajścia była kłótnia słowna pomiędzy nim a jednym ze sprawców.

