Do brutalnej napaści czworga dzieci na 13-latka doszło na dworcu autobusowym w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Do pobicia wykorzystali… młotki awaryjne ukradzione z autobusu.
Jak zauważa portal dw.com, który cytuje agencję DPA, „młotki awaryjne w autobusach mają ratować życie”, czyli są zaprojektowane specjalnie tak, aby łatwo było nimi kruszyć szkło w oknach awaryjnych.
Młotki awaryjne narzędziem przemocy
Powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych takich jak pożar, wypadek drogowy czy awaria drzwi, przez co są umieszczane w widocznych miejscach. Jak podkreślił serwis, w niemieckim Lindau młotki stały się jednak narzędziem przemocy.
Czterech chłopców w wieku od 11 do 13 lat zaatakowało 13-latka na dworcu autobusowym w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Do napaści wykorzystali właśnie młotki awaryjne, które wcześniej zabrali z autobusu. Policja podała, że ofiara była uderzana do momentu, aż przewróciła się na ziemię, po czym wszyscy napastnicy zaczęli ją wielokrotnie kopać.
Kilka jednostek policji rozpoczęło poszukiwania napastników. Zostali oni odnalezieni w pobliżu budynku policji kryminalnej, przewiezieni na komisariat i przekazani pod opiekę swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
Poszkodowany 13-latek, który doznał niegroźnych obrażeń, został przewieziony do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że powodem zajścia była kłótnia słowna pomiędzy nim a jednym ze sprawców.
dw.com
