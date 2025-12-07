Emmanuel Macron zakończył swoją wizytę w Chinach. Prezydent Francji udzielił informacji na temat rozmów. Europejski przywódca zagroził, że Europa może zastosować w najbliższych miesiącach cła, które mają zmusić Chiny do zmniejszenia deficytu handlowego w wymianie z UE.
Powiedziałem im, że jeśli nie zareagują, to my, Europejczycy, będziemy zmuszeni podjąć w najbliższych miesiącach zdecydowane działania(…) na wzór Stanów Zjednoczonych, na przykład (wprowadzić) cła na produkty chińskie”
— oznajmił Macron opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla dziennika „Les Echos”. Prezydent Francji zakończył dwa dni temu państwową wizytę w Chinach.
Według niego sytuację pogarsza protekcjonizm administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
To nasila nasze problemy, gdyż przekierowuje zmasowany napływ chińskich towarów na nasze rynki
— ocenił.
Jesteśmy obecnie wzięci w dwa ognie i jest to dla przemysłu europejskiego sprawa życia i śmierci
— zaznaczył.
Ciężko o wspólny front ws. Chin w Europie
Przyznał jednak, że stworzenie wspólnego europejskiego frontu w tej sprawie nie będzie proste, gdyż Niemcy, mocno obecne na rynku chińskim, nie są „jeszcze całkiem w naszej drużynie”.
Podczas wizyty w Chinach Macron powiedział, że aby zmniejszyć swój deficyt w wymianie handlowej z Chinami, Europa powinna zaakceptować chińskie inwestycje.
Nie możemy stale importować. Chińskie przedsiębiorstwa powinny przybyć na teren Europy
— powiedział w „Les Echos”.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747651-macron-prezy-muskuly-grozi-chinom-wprowadzeniem-cel
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.