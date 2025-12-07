Macron pręży muskuły. Grozi Chinom wprowadzeniem ceł. "Będziemy zmuszeni podjąć w najbliższych miesiącach zdecydowane działania"

Emmanuel Macron zakończył swoją wizytę w Chinach. Prezydent Francji udzielił informacji na temat rozmów. Europejski przywódca zagroził, że Europa może zastosować w najbliższych miesiącach cła, które mają zmusić Chiny do zmniejszenia deficytu handlowego w wymianie z UE.

Powiedziałem im, że jeśli nie zareagują, to my, Europejczycy, będziemy zmuszeni podjąć w najbliższych miesiącach zdecydowane działania(…) na wzór Stanów Zjednoczonych, na przykład (wprowadzić) cła na produkty chińskie”

— oznajmił Macron opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla dziennika „Les Echos”. Prezydent Francji zakończył dwa dni temu państwową wizytę w Chinach.

Według niego sytuację pogarsza protekcjonizm administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

To nasila nasze problemy, gdyż przekierowuje zmasowany napływ chińskich towarów na nasze rynki

— ocenił.

Jesteśmy obecnie wzięci w dwa ognie i jest to dla przemysłu europejskiego sprawa życia i śmierci

— zaznaczył.

Ciężko o wspólny front ws. Chin w Europie

Przyznał jednak, że stworzenie wspólnego europejskiego frontu w tej sprawie nie będzie proste, gdyż Niemcy, mocno obecne na rynku chińskim, nie są „jeszcze całkiem w naszej drużynie”.

Podczas wizyty w Chinach Macron powiedział, że aby zmniejszyć swój deficyt w wymianie handlowej z Chinami, Europa powinna zaakceptować chińskie inwestycje.

Nie możemy stale importować. Chińskie przedsiębiorstwa powinny przybyć na teren Europy

— powiedział w „Les Echos”.

